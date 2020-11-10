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"Я дал согласие": Президент Карабаха принял мир

10 ноября 2020, 10:35  •  121 • Политика
Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян принял мир. "Я дал своё согласие на прекращение войны", - написал он и объяснил причины этого решения.
Арутюнян на своей странице в Facebook сообщил, что прекращение боевых действий в зоне конфликта он обсудил с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, а также депутатами парламента Арцаха. Большинство из них одобрили решение о введении режима прекращения огня.
"Учитывая сложившуюся тяжёлую ситуацию, исходя из необходимости избежать дальнейших больших людских потерь и полной потери Арцаха, я дал своё согласие на прекращение войны", - информировал карабахский президент.
Он анонсировал обращение к жителям республики, где прокомментирует заявление президентов России, Азербайджана и армянского премьера.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что между враждующими сторонами с целью разграничения встанут российские миротворцы. Миротворцам окажут поддержку все рода войск, включая военно-космические силы, флот, силы специального назначения и артиллерию большой мощности.
Миротворческая миссия будет состоять примерно из двух тысяч военных. Они будут находиться на территории Нагорного Карабаха в течение пяти лет с возможностью остаться ещё на пять лет. Главный штаб российских миротворцев будет базироваться в Степанакерте.

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