"Я дал согласие": Президент Карабаха принял мир

Арутюнян на своей странице в Facebook сообщил, что прекращение боевых действий в зоне конфликта он обсудил с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, а также депутатами парламента Арцаха. Большинство из них одобрили решение о введении режима прекращения огня.

"Учитывая сложившуюся тяжёлую ситуацию, исходя из необходимости избежать дальнейших больших людских потерь и полной потери Арцаха, я дал своё согласие на прекращение войны", - информировал карабахский президент.

Он анонсировал обращение к жителям республики, где прокомментирует заявление президентов России, Азербайджана и армянского премьера.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что между враждующими сторонами с целью разграничения встанут российские миротворцы. Миротворцам окажут поддержку все рода войск, включая военно-космические силы, флот, силы специального назначения и артиллерию большой мощности.

Миротворческая миссия будет состоять примерно из двух тысяч военных. Они будут находиться на территории Нагорного Карабаха в течение пяти лет с возможностью остаться ещё на пять лет. Главный штаб российских миротворцев будет базироваться в Степанакерте.