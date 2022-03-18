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"Я дал слово": Украинский боевик поделился инструкцией по сдаче в плен к русским
18 марта 2022, 12:25 • 219 • Политика
Украинский боевик поделился инструкцией по сдаче в плен к русским солдатам, основанный на личном опыте. "Я дал слово", - сказал он.
По словам пленного, 10 марта он вместе с сослуживцами получил команду занимать позиции в квартирах местных жителей одного из украинских городов. Однако вместо квартир он вместе с группой сослуживцев спустился в один из подвалов, где прятались мирные жители. Испугавшимся вооружённых боевиков людям пообещали, что стрелять в них не будут.
"Я дал слово, что мы стрелять не будем ни при каких раскладах", - сказал он.
По словам боевика, после этого украинские военные закопали оружие и военную форму прямо в подвале, а прятавшиеся с ними мирные жители поделились гражданской одеждой.
Когда в город пришла русская армия, боевики признались, что являются военнослужащими украинской нацгвардии. Это подтвердили и мирные жители. При этом военный добавил, что русские военнослужащие не проявили к ним агрессии, а общались в нормальной манере.
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