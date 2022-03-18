"Я дал слово": Украинский боевик поделился инструкцией по сдаче в плен к русским

Украинский боевик поделился инструкцией по сдаче в плен к русским солдатам, основанный на личном опыте. "Я дал слово", - сказал он.

По словам пленного, 10 марта он вместе с сослуживцами получил команду занимать позиции в квартирах местных жителей одного из украинских городов. Однако вместо квартир он вместе с группой сослуживцев спустился в один из подвалов, где прятались мирные жители. Испугавшимся вооружённых боевиков людям пообещали, что стрелять в них не будут.

"Я дал слово, что мы стрелять не будем ни при каких раскладах", - сказал он.

По словам боевика, после этого украинские военные закопали оружие и военную форму прямо в подвале, а прятавшиеся с ними мирные жители поделились гражданской одеждой.

Когда в город пришла русская армия, боевики признались, что являются военнослужащими украинской нацгвардии. Это подтвердили и мирные жители. При этом военный добавил, что русские военнослужащие не проявили к ним агрессии, а общались в нормальной манере.