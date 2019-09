"Я чувствую, что разваливаюсь на части": Ким Кардашьян поставили страшный диагноз

Новый сезон реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians начался с очень драматических выпусков. Эмоциональная Ким Кардашьян не могла сдержать слез, рассказывая о страшном диагнозе, который ей поставили врачи. "Я чувствую, что разваливаюсь на части", - призналась звезда.