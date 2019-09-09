"Я чувствую, что разваливаюсь на части": Ким Кардашьян поставили страшный диагноз

38-летняя Ким, которая в мае текущего года стала в четвертый раз мамой, в последнее время стала неважно себя чувствовать. По ее словам, она слишком часто ощущает усталость. К тому же по утрам у нее нередко настолько затекают руки и опухают суставы, что она не может даже поднять щетку, чтобы почистить зубы.

Услышав такие жалобы, мать Ким, Крис Дженнер, отправила дочь на обследование. И сделала это очень своевременно, как оказалось позднее.

Приговор врачей оказался шокирующим: по результатам исследования крови, у Кардашьян диагностировали ревматоидный артрит, а также волчанку – ту самую болезнь, которая несколько лет назад скосила певицу Селену Гомес.