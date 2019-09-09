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"Я чувствую, что разваливаюсь на части": Ким Кардашьян поставили страшный диагноз
09 сентября 2019, 23:39 • 54 • В мире
Новый сезон реалити-шоу Keeping Up With The Kardashians начался с очень драматических выпусков. Эмоциональная Ким Кардашьян не могла сдержать слез, рассказывая о страшном диагнозе, который ей поставили врачи. "Я чувствую, что разваливаюсь на части", - призналась звезда.
38-летняя Ким, которая в мае текущего года стала в четвертый раз мамой, в последнее время стала неважно себя чувствовать. По ее словам, она слишком часто ощущает усталость. К тому же по утрам у нее нередко настолько затекают руки и опухают суставы, что она не может даже поднять щетку, чтобы почистить зубы.
Услышав такие жалобы, мать Ким, Крис Дженнер, отправила дочь на обследование. И сделала это очень своевременно, как оказалось позднее.
Приговор врачей оказался шокирующим: по результатам исследования крови, у Кардашьян диагностировали ревматоидный артрит, а также волчанку – ту самую болезнь, которая несколько лет назад скосила певицу Селену Гомес.
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