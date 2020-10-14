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"Я что-то принял": Дональд Трамп после лечения получил "сверхспособности"

14 октября 2020, 13:00  •  41 • Политика
Президент США Дональд Трамп рассказал, что после лечения неизвестным ему препаратом от COVID-19 получил "сверхспособности". "Я что-то принял и почувствовал себя суперменом", - заявил он под аплодисменты публики.
Вылечившийся от COVID-19 Дональд Трамп открыл неожиданные "побочные эффекты" нового препарата от коронавируса. По его словам, лекарство подействовало неожиданно сильно:
"Я принял его и почувствовал себя суперменом", - заявил Трамп, выступая перед своими сторонниками в Пенсильвании.
Президент подчеркнул, что не знает даже названия препарата: "Всё, что я знаю, это то, что я что-то принял, - что бы это ни было, я очень быстро почувствовал себя хорошо".
Судя по всему, американский лидер имел в виду "коктейль из антител" от фирмы Regeneron - ранее сообщалось, что Трампа лечили именно им.
В своём выступлении Трамп выразил уверенность в том, что уже скоро появятся вакцины и лекарства от коронавируса.
74-летний президент также поблагодарил врачей, которые лечили его после госпитализации в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. Он признался: "Быть президентом замечательно в том плане, что у вас больше врачей, чем, как вы предполагали, существует в мире". Он рассказал, что его лечили 14 специалистов.

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