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"Я что, не достоин, что ли?": Лавров высмеял очередную угрозу американцев

28 января 2022, 13:10  •  107 • Политика
Глава МИД России Сергей Лавров шуткой ответил на перспективу введения американцами санкций в отношении высокопоставленных лиц России.
Всё, что мы слышим от американцев в последнее время, касается того, что они готовы вводить санкции против всего руководства России, отметил журналист, обращаясь к Лаврову. Речь идёт о санкциях в отношении высокопоставленных лиц России, в том числе и против министра иностранных дел, передают "Известия".
"Против вас даже", - уточнил журналист, глядя на главу МИД.
"Что значит "даже"? Я что, не достоин, что ли?" - пошутил Сергей Лавров в ответ.

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