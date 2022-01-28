"Я что, не достоин, что ли?": Лавров высмеял очередную угрозу американцев

Глава МИД России Сергей Лавров шуткой ответил на перспективу введения американцами санкций в отношении высокопоставленных лиц России.

Всё, что мы слышим от американцев в последнее время, касается того, что они готовы вводить санкции против всего руководства России, отметил журналист, обращаясь к Лаврову. Речь идёт о санкциях в отношении высокопоставленных лиц России, в том числе и против министра иностранных дел, передают "Известия".

"Против вас даже", - уточнил журналист, глядя на главу МИД.

"Что значит "даже"? Я что, не достоин, что ли?" - пошутил Сергей Лавров в ответ.