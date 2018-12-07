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"Я читал закрытые доклады": президент Чехии опроверг данные своей контрразведки о "российских шпионах"

07 декабря 2018, 12:24  •  92 • Политика
Президент Чехии Милош Земан одернул свои спецслужбы, заявившие об активности "российских шпионов" в республике. "Я читал закрытые доклады", - напомнил он контрразведке об отсутствии каких-либо разоблачений за последние шесть лет.
Чешские спецслужбы слегка преувеличили, когда попытались влиться в европейскую антироссийскую шпиономанию и заявили об активности в стране агентов разведок России и КНР. За последние шесть лет в стране не был выявлен ни один шпион — ни российский, ни какой-либо другой, напомнил президент страны Милош Земан.
Комментируя доклад Службы безопасности и информации страны, в котором говорилось о «весьма активной» деятельности российских и китайских спецслужб, Земан напомнил, что внимательно читал все доклады своей контрразведки — и открытые, и закрытые. И в них не было никаких конкретных сведений об обнаружении шпионов.
Президент Чехии напомнил, что бывший канцлер Германии Гельмут Коль славился привычкой выкидывать в мусорную корзину доклады контрразведки, не читая. «Я этого не делаю», - предупредил Земан своих контрразведчиков.
«Надеюсь, я не раскрываю никакой гостайны, кроме того, что Служба безопасности совершенно профнепригодна», - отметил чешский лидер, напомнив, что спецслужба пытается защитить свой бюджет в 115 млн евро.
Свое мнение по поводу «российских шпионов» Милош Земан озвучил в комментарии телекомпании Barrandov.
Ранее Земан уже выступал против бездоказательных обвинений в адрес России. Так, например, когда Лондон заявил, что причастность Москвы к отравлению Скрипаля указывает использованный «Новичок», президент Чехии напомнил, что это отравляющее вещество производится и хранится не только в России, но и, например, в Чехии.

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