"Я читал закрытые доклады": президент Чехии опроверг данные своей контрразведки о "российских шпионах"

Президент Чехии Милош Земан одернул свои спецслужбы, заявившие об активности "российских шпионов" в республике. "Я читал закрытые доклады", - напомнил он контрразведке об отсутствии каких-либо разоблачений за последние шесть лет.

Чешские спецслужбы слегка преувеличили, когда попытались влиться в европейскую антироссийскую шпиономанию и заявили об активности в стране агентов разведок России и КНР. За последние шесть лет в стране не был выявлен ни один шпион — ни российский, ни какой-либо другой, напомнил президент страны Милош Земан.

Комментируя доклад Службы безопасности и информации страны, в котором говорилось о «весьма активной» деятельности российских и китайских спецслужб, Земан напомнил, что внимательно читал все доклады своей контрразведки — и открытые, и закрытые. И в них не было никаких конкретных сведений об обнаружении шпионов.

Президент Чехии напомнил, что бывший канцлер Германии Гельмут Коль славился привычкой выкидывать в мусорную корзину доклады контрразведки, не читая. «Я этого не делаю», - предупредил Земан своих контрразведчиков.

«Надеюсь, я не раскрываю никакой гостайны, кроме того, что Служба безопасности совершенно профнепригодна», - отметил чешский лидер, напомнив, что спецслужба пытается защитить свой бюджет в 115 млн евро.

Свое мнение по поводу «российских шпионов» Милош Земан озвучил в комментарии телекомпании Barrandov.

Ранее Земан уже выступал против бездоказательных обвинений в адрес России. Так, например, когда Лондон заявил, что причастность Москвы к отравлению Скрипаля указывает использованный «Новичок», президент Чехии напомнил, что это отравляющее вещество производится и хранится не только в России, но и, например, в Чехии.