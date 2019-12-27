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"Я человек не мстительный, но...": Симоньян о хейтере, пожелавшем "чудовищной" смерти её дочке
27 декабря 2019, 16:54 • 177 • Политика
Маргарита Симоньян прокомментировала пост с пожеланием смерти её дочери. "Я человек не мстительный, никого сажать не хочу. Но позволять нам скатываться в массовую, непотребную, выходящую за любые рамки нормального человеческого общежития, варварскую, средневековую свалку очень не хотелось бы", - сказала главред RT.
Главред канала RT Маргарита Симоньян рассказала, для чего хочет найти хейтера, который пожелал её младшей дочери "чудовищной" и "скорейшей" смерти. Журналистка отметила, что не является мстительным человеком, но допускать скатывание страны в массовую, непотребную, выходящую за любые рамки нормального человеческого общежития, варварскую, средневековую свалку она не желает.
Она добавила, что привычка не отвечать за свои слова ведёт к формированию общества, в котором подобные угрозы становятся нормой, что категорически недопустимо. Симоньян выразила сожаление по поводу того, что в настоящий момент не существует правовых механизмов, позволяющих наказывать анонимных комментаторов, рассылающих угрозы в адрес детей.
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