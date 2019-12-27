"Я человек не мстительный, но...": Симоньян о хейтере, пожелавшем "чудовищной" смерти её дочке

Главред канала RT Маргарита Симоньян рассказала, для чего хочет найти хейтера, который пожелал её младшей дочери "чудовищной" и "скорейшей" смерти. Журналистка отметила, что не является мстительным человеком, но допускать скатывание страны в массовую, непотребную, выходящую за любые рамки нормального человеческого общежития, варварскую, средневековую свалку она не желает.

"Сегодня они угрожают в интернете, завтра придут с битами в наши дома", - отметила Симоньян в эфире телепередачи "60 минут".

Она добавила, что привычка не отвечать за свои слова ведёт к формированию общества, в котором подобные угрозы становятся нормой, что категорически недопустимо. Симоньян выразила сожаление по поводу того, что в настоящий момент не существует правовых механизмов, позволяющих наказывать анонимных комментаторов, рассылающих угрозы в адрес детей.