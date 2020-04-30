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"Я был прав. Вот кто виноват": Лавров объяснил просчёт всех нападок на Китай из-за пандемии

30 апреля 2020, 10:10  •  243 • В мире
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что обвинения из США и ряда стран Европы в адрес Китая вызывают огорчение. По его словам, необходимо провести расследование причин возникновения вируса, но явно не для того, чтобы кого-то обвинять. Такое разбирательство важно не для того, чтобы сказать: "Я был прав. Вот кто виноват", но чтобы выработать оптимальные подходы к преодолению такой угрозы в будущем, пояснил Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки запада обвинить Китай в пандемии вызывают огорчение. По его словам, попытки показывать пальцем на ту или иную страну, виня в пандемии, это "печально".
При этом, напомнил он, предъявляются также претензии финансового плана, хотя, указал Лавров, было бы правильнее разобраться в причинах возникшей ситуации.
Причины возникновения вируса необходимы хотя бы для того, чтобы понять, как выработать противоядие, которое будет надёжным в будущем.
"Есть же прогнозы учёных о том, что именно этот коронавирус может вернуться и что он будет с нами постоянно, так же как грипп и ряд других сезонных заболеваний. Поэтому, безусловно, нужно будет разбираться в причинах", - отметил министр.
Всё это разбирательство, которым стоит заняться вместо нападок на Китай, следует предпринять для недопущения подобной ситуации вновь.
Это необходимо не для того, чтобы сказать: "Я был прав. Вот кто виноват. Я делал всё правильно, поэтому давайте голосуйте за меня", а чтобы понять, как выработать оптимальные подходы к преодолению такой угрозы в будущем, передаёт ТАСС.

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