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"Я был очень огорчён": Эрдоган вернул обратно Трампу его "грубое письмо"

14 ноября 2019, 18:39  •  120 • В мире
Во время переговоров между президентами Турции и США, которые проходили в Вашингтоне, Эрдоган вернул обратно Трампу "грубое письмо", написанное ранее американским лидером. "Я был очень огорчён", - добавил он.
Об этом президент Турции сообщил в ходе совместной пресс-конференции со своим американским коллегой. Речь идет о письме, в котором Трамп призывал Эрдогана "не быть дураком".
При этом в послании также говорилось о том, что США вели переговоры с командующим СДС Мазлюмом Кобани, которого в Анкаре считают террористом, виновным в гибели тысяч граждан Турции.
Напомним, незадолго до того, как 9 октября Турция объявила о начале наступления в северо-восточной части Сирии против сил самообороны сирийских курдов, Трамп писал своему турецкому коллеге следующее: "Вы будете выглядеть дьяволом, если хорошие вещи не произойдут. Не будь крутым парнем. Не будь дураком!"
Эрдоган посетил США 12-13 ноября. С Дональдом Трампом они говорили о войне в Сирии и закупке военной техники, которой занимаются турки. Военные заказали новейшие истребители, российские и американские системы ПВО С-400 и Patriot.
Отношения Турции и США накалились из-за закупок российских систем ПВО летом 2019 года. Американцы настаивали, что нужно отказаться от сделки и остановить свой выбор на американских комплексах Patriot. Турции грозили санкциями, но страна отказалась идти на уступки.

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