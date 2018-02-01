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"Я был депутатом, когда ее брал": Премьер Дании нашел оригинальное оправдание взятке
01 февраля 2018, 04:24 • 119 • Политика
Премьер-министр Дании Ларс Лекке Расмуссен отказывается признать свою вину по факту получения взятки.
Вокруг фигуры премьер-министра Дании разгорелся коррупционный скандал. Главу датского правительства Ларса Лекке Расмуссена обвиняют в получении взятки.
Согласно поданному в полицию заявлению датского экс-чиновника, желающего остаться анонимным, два года назад Расмуссен получил подарок — а вернее будет сказать услугу — столь большой стоимости, что ее можно классифицировать как взятку.
Так, в 2016 году премьер-министр провел отпуск в загородном доме одного своего знакомого предпринимателя. Стоимость такого отдыха — 1,7 тысяч долларов. Поскольку в то время Расмуссен уже был премьером, принимать столь дорогие подарки от частных лиц для него было недопустимым.
При этом, что интересно, Рассмусен не отрицает того, что сам инцидент имел место, а также не оспаривает озвученную стоимость своей загородной поездки. Его объяснение ситуации достаточно оригинально. Он ссылается на то, что получил приглашение еще в 2014 году, когда был еще депутатом парламента.
Рассмусен настаивает, что имел право принять подобный подарок, будучи депутатом.
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