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"Я бы закрыл его от пули собой": Экс-глава "Формулы-1" предложил Путину править всей Европой

09 июля 2019, 16:39  •  140 • Политика
Бывший глава "Формулы-1" Берни Экклстоун в интервью The Times признался, что является поклонником Владимира Путина. По его мнению, российский президент должен управлять всей Европой. "Я бы закрыл его от пули собой", - пообещал 88-летний миллиардер.
В интервью The Times бывший владелец "Формулы-1" Берни Экклстоун заявил, что заслонил бы Владимира Путина собой от пули, потому что он "хороший парень" и, разумеется, не имеет никакого отношения к делу Скрипаля.
"Он никогда не делал ничего плохого для людей", - настаивает миллиардер в интервью, говоря о том, что Путин должен править всей Европой. На провокационный вопрос о Крыме он отметил, что "Россия просто вернула себе свою территорию".
Путин, настаивает бизнесмен, делает то, что говорит, и говорит о том, что собирается сделать. В этом смысле в Европе ему нет равных.
А на вопрос об отравлении Сергея Скрипаля Экклстоун ответил, что Путин, разумеется, этого не делал - "он слишком занят, чтобы беспокоиться о таких вещах", а обвинения в адрес Москвы "построены на выдумках".
Напомним, Берни Экклстоун - давний поклонник российского президента, они время от времени появляются вместе на спортивных мероприятиях.

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