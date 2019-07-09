"Я бы закрыл его от пули собой": Экс-глава "Формулы-1" предложил Путину править всей Европой

В интервью The Times бывший владелец "Формулы-1" Берни Экклстоун заявил, что заслонил бы Владимира Путина собой от пули, потому что он "хороший парень" и, разумеется, не имеет никакого отношения к делу Скрипаля.

"Он никогда не делал ничего плохого для людей", - настаивает миллиардер в интервью, говоря о том, что Путин должен править всей Европой. На провокационный вопрос о Крыме он отметил, что "Россия просто вернула себе свою территорию".

Путин, настаивает бизнесмен, делает то, что говорит, и говорит о том, что собирается сделать. В этом смысле в Европе ему нет равных.

А на вопрос об отравлении Сергея Скрипаля Экклстоун ответил, что Путин, разумеется, этого не делал - "он слишком занят, чтобы беспокоиться о таких вещах", а обвинения в адрес Москвы "построены на выдумках".

Напомним, Берни Экклстоун - давний поклонник российского президента, они время от времени появляются вместе на спортивных мероприятиях.