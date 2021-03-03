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"Я бы сказала расстрелять": Видео украинской военнослужащей в TikTok вывело из себя "патриотов"
03 марта 2021, 08:05 • 509 • Политика
Видео украинской военнослужащей в TikTok настолько вывело из себя местных "патриотов", что некоторые даже заявили, что девушка "заслужила" смертной казни. "Я бы сказала расстрелять, но ладно, можно штраф и выгнать", - написала одна из украинских "патриоток".
Речь идёт о видеозаписи в соцсети, которую выложила офицер ВСУ по имени Юлия. На видео девушка смотрит в камеру под русскоязычную песню. На экране появляются надписи о том, что "не каждый, кто говорит по-русски – враг Укрины" и "не каждый, кто надел вышиванку – патриот".
Русскоязычная озвучка и защита русского языка в целом буквально взорвала русофобов. После того, как другой военный выложил в своём Facebook-аккаунте это видео с негативным комментарием, "патриоты" буквально налетели и высказались, не подбирая выражений.
"Так вот, что они делают в ВСУ?!", - написала Tanya Num.
"Просто тварь", - написал Богдан Бойко.
" Я бы сказала расстрелять, но ладно, можно штраф и выгнать", - написала Лада Ирена.
В целом комментаторы крайне негативно высказались об идее нормального отношения к русском языку.
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