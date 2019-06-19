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"Я бы подставил своё мужское плечо": Ляшко раскритиковал Зеленского, не "обратившего внимания" на состояние Меркель

19 июня 2019, 02:39  •  29 • В мире
Визит Владимира Зеленского в Германию начался с малоприятного инцидента: Ангеле Меркель стало плохо в тот момент, когда оркестр исполнял немецкий гимн. Однако новый украинский президент продолжал стоять, как ни в чём не бывало, глядя прямо перед собой.
На кадрах, снятых во время встречи Зеленского и Меркель, видно: они вместе стоят на красной ковровой дорожке. Однако канцлера Германии при этом сильно трясёт. Оператор снял крупным планом, как дрожат ноги и дергаются руки Меркель. Видно, что госпожа канцлер с трудом удерживает равновесие. При этом стоящий рядом президент Украины сохраняет безмятежное выражение лица.
Комментируя этот инцидент в эфире телеканала "112 Украина", лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко раскритиковал поведение украинского гаранта. По его мнению, Зеленский должен был как-то помочь канцлеру ФРГ.
"Когда на твоих глазах женщине становится плохо, ты должен оказать помощь. Когда я буду стоять рядом с Меркель или с кем-либо, они всегда могут рассчитывать на мою твёрдую руку и мужское плечо. Стоять и делать вид, что ты не видишь, что женщине плохо - не по-мужски", - заявил он.
Ляшко уверен в том, что теперь представители президента Украины будут искать различные оправдания неловкому поведению гаранта, заявляя, к примеру, что "иное не предусмотрено протоколом".
Сам же Зеленский, отвечая на вопрос журналистов Bild, объяснил, почему не оказал поддержку немецкому лидеру.
"Я стоял рядом с ней, и, поверьте мне, она была в безопасности",- заявил он.

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