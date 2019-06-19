"Я бы подставил своё мужское плечо": Ляшко раскритиковал Зеленского, не "обратившего внимания" на состояние Меркель

На кадрах, снятых во время встречи Зеленского и Меркель, видно: они вместе стоят на красной ковровой дорожке. Однако канцлера Германии при этом сильно трясёт. Оператор снял крупным планом, как дрожат ноги и дергаются руки Меркель. Видно, что госпожа канцлер с трудом удерживает равновесие. При этом стоящий рядом президент Украины сохраняет безмятежное выражение лица.

Комментируя этот инцидент в эфире телеканала "112 Украина", лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко раскритиковал поведение украинского гаранта. По его мнению, Зеленский должен был как-то помочь канцлеру ФРГ.

"Когда на твоих глазах женщине становится плохо, ты должен оказать помощь. Когда я буду стоять рядом с Меркель или с кем-либо, они всегда могут рассчитывать на мою твёрдую руку и мужское плечо. Стоять и делать вид, что ты не видишь, что женщине плохо - не по-мужски", - заявил он.

Ляшко уверен в том, что теперь представители президента Украины будут искать различные оправдания неловкому поведению гаранта, заявляя, к примеру, что "иное не предусмотрено протоколом".

Сам же Зеленский, отвечая на вопрос журналистов Bild, объяснил, почему не оказал поддержку немецкому лидеру.