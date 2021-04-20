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"Я бы отметил эти зоны": Украинский адмирал рассказал, где ждать русский десант
20 апреля 2021, 07:25 • 152 • Политика
Бывший замкомандующего ВМС Украины, адмирал Игорь Кабаненко рассказал, где украинцам стоит ждать высадку русского десанта. "Я бы отметил эти зоны", - сказал он, называя конкретные районы Украины.
По словам адмирала, русские десантники могут высадиться на побережье Запорожской и Николаевской областей.
Кроме того, десантники могут высадиться в Херсонской области, если русское командование поставит военным задачу окружить Запорожье, полагает специалист.
Напомним, что в последнее время Украина регулярно поднимает вопрос о возможности ведения войны против России и зовёт НАТО оказать поддержку. Это стало следствием обострения в Донбассе, которое было вызвано гибелью мирных жителей от рук украинских силовиков, а также переброской украинской военной техники на линию соприкосновения.
Россия в ответ провела проверку боеготовности, сосредоточила часть войск на границе с Украиной, а также укрепила обороноспособность Крыма на суше и в море. После этого западные страны начали повсеместно выражать обеспокоенность в связи с ростом военной напряжённости, хотя действия Киева в Донбассе не вызывали у них никаких нареканий.
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