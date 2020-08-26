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"Я бы не стал принимать эту вакцину": США отказались от "Спутника V"

26 августа 2020, 23:55  •  85 • Политика
США отказались от "Спутника V". Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз признался: "Я бы не стал принимать эту вакцину".
США не станут принимать испытания российской вакцины, поскольку не доверяют работе российских учёных. По словам Медоуза, Штаты предпочитают следовать своим стандартам качества вместо того, чтобы "обходить правила".
Мы не примем иностранные испытания от России. Я бы не стал принимать эту вакцину, - заявил глава аппарата Белого дома в беседе с изданием Politico.
Напомним, что США в среду ввели санкции в отношении пяти российских научно-исследовательских институтов, которые якобы работают над созданием химического и биологического оружия. Под ограничения, в частности, попал НИИ Министерства обороны России, который принимал участие в разработке российской вакцины от коронавируса.
11 августа президент РФ Владимир Путин объявил о создании первой в мире вакцины от коронавируса, которая получила название "Спутник V". Глава государства отметил, что данный препарат, который был разработан Центром им. Гамалеи в сотрудничестве с Минобороны, уже прошёл самые необходимые проверки и доказал свою эффективность. Ни у одного из добровольцев, которые участвовали в испытаниях, побочных эффектов обнаружено не было.
Кстати, как сообщает телеканал "360", каждый москвич сможет подать заявку на тест вакцины от коронавируса.

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