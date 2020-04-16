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"Я бы не стал игнорировать": Лавров высказался о советах Лукашенко по борьбе с коронавирусом

16 апреля 2020, 16:10  •  41 • Политика
Министр иностранных дел Сергей Лавров считает, что ряд советов президента Белоруссии Александра Лукашенко о борьбе с коронавирусом не так уж плохи. "Я бы не стал игнорировать", - произнёс глава МИД.
Журналисты "Коммерсанта" спросили у Лаврова совета о способах борьбы с коронавирусом. В пример привели белорусского лидера Александра Лукашенко.
"Я бы не стал игнорировать некоторые советы президента Республики Беларусь Александра Лукашенко", - ответил министр иностранных дел.
Сам Лавров держит социальную дистанцию, пользуется средствами дезинфекции, чаще, чем обычно, моет руки. А вот медицинскую маску он не носит. На министерском этаже в МИД установлены КПП с дезинфицирующими растворами. Там же сотрудникам ведомства измеряют температуру. Совещания из кабинета министра перенесли в зал Коллегии: там есть возможность садиться дальше друг от друга.
Президент Белоруссии неоднократно заявлял, что паника вокруг коронавируса слишком раздута. Чтобы защититься от COVID-19, нужно почаще бывать на свежем воздухе, сидеть у костра, есть сливочное масло. Также отличным средством является трактор, который "вылечит всех". Точнее, работа в поле.

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