"Я бы не стал игнорировать": Лавров высказался о советах Лукашенко по борьбе с коронавирусом

Журналисты "Коммерсанта" спросили у Лаврова совета о способах борьбы с коронавирусом. В пример привели белорусского лидера Александра Лукашенко.

"Я бы не стал игнорировать некоторые советы президента Республики Беларусь Александра Лукашенко", - ответил министр иностранных дел.

Сам Лавров держит социальную дистанцию, пользуется средствами дезинфекции, чаще, чем обычно, моет руки. А вот медицинскую маску он не носит. На министерском этаже в МИД установлены КПП с дезинфицирующими растворами. Там же сотрудникам ведомства измеряют температуру. Совещания из кабинета министра перенесли в зал Коллегии: там есть возможность садиться дальше друг от друга.

Президент Белоруссии неоднократно заявлял, что паника вокруг коронавируса слишком раздута. Чтобы защититься от COVID-19, нужно почаще бывать на свежем воздухе, сидеть у костра, есть сливочное масло. Также отличным средством является трактор, который "вылечит всех". Точнее, работа в поле.