"Я бы не назвал их соперниками": Сын Лукашенко озвучил главную проблему Белоруссии

Об этом сын президента заявил на митинге сторонников Лукашенко, который состоялся сегодня на "Минск-Арене". Кроме Виктора в нём также принял участие министр спорта Белоруссии Сергей Ковальчук. Оба прибыли на встречу сторонников президента на велосипедах.

Виктор Лукашенко заявил, что разобщённость никогда не была свойственна Белоруссии, особенно в такие непростые моменты жизни страны. Он призвал соотечественников отложить в сторону разногласия и объединиться. При этом белорусскую оппозицию сын президента отказался признавать соперниками.

Я бы не назвал их соперниками, может быть, оппоненты. Надо взять себя в руки, подумать и прийти к правильному мнению. Хорошо, когда есть разные мнения. Но когда страна находится в сложной ситуации, надо быть едиными, - отметил он.

Скриншот: Telegram/RT на русском

Протесты в Белоруссии продолжаются уже несколько недель. Сторонники проигравшего на выборах кандидата Светланы Тихановской вышли на улицы, требуя пересмотра результатов голосования. Протесты тут же поддержали западные страны. Сама Тихановская объявила себя национальным лидером и создала Координационный совет по передаче власти.