"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном разговоре с Навальным

По словам телеведущего, это произошло в то время, когда он работал на телеканале "Дождь" вместе с Леонидом Парфёновым, а Навальный пришёл в студию в качестве гостя. В ходе передачи случился "странный разговор". Познер заявил, что люди идут в политику либо из-за того, что "она им сладка", либо из-за того, что чувствуют себя мессиями. И Навальный, по его мнению, относится именно ко второй категории. Он говорит гражданам, как им нужно жить, а Познер этого не хочет. В ответ Навальный заявил: "Почему же, вам понравится". И эта реплика очень не понравилась его собеседнику.

Я бы не хотел этого. Я бы не хотел, чтобы Навальный был президентом, - отметил Познер в интервью "Московскому комсомольцу", текст которого опубликован на персональном сайте журналиста.

Познер признался, что не считает основателя ФБК политиком. Он обратил внимание на то, что Навальный только критикует действия власти, не предлагая ничего взамен. У него нет никакой политической платформы, а для государственного деятеля это недопустимо.

Ранее Познер заявлял, что Навальный, вероятнее всего, пытается завоевать западную аудиторию, а не российскую. Так, телеведущий прокомментировал интервью оппозиционного блогера, в которых тот обвинил омских врачей и президента России Владимира Путина отравить его. Телеведущий заметил, что если бы омские врачи хотели смерти Навальному, они бы просто не стали спасать ему жизнь.