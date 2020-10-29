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"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном разговоре с Навальным
29 октября 2020, 00:30 • 183 • Политика
Известный российский журналист Владимир Познер рассказал о странном разговоре с Алексеем Навальным, по итогам которого он понял, что не хотел бы иметь такого президента.
По словам телеведущего, это произошло в то время, когда он работал на телеканале "Дождь" вместе с Леонидом Парфёновым, а Навальный пришёл в студию в качестве гостя. В ходе передачи случился "странный разговор". Познер заявил, что люди идут в политику либо из-за того, что "она им сладка", либо из-за того, что чувствуют себя мессиями. И Навальный, по его мнению, относится именно ко второй категории. Он говорит гражданам, как им нужно жить, а Познер этого не хочет. В ответ Навальный заявил: "Почему же, вам понравится". И эта реплика очень не понравилась его собеседнику.
Познер признался, что не считает основателя ФБК политиком. Он обратил внимание на то, что Навальный только критикует действия власти, не предлагая ничего взамен. У него нет никакой политической платформы, а для государственного деятеля это недопустимо.
Ранее Познер заявлял, что Навальный, вероятнее всего, пытается завоевать западную аудиторию, а не российскую. Так, телеведущий прокомментировал интервью оппозиционного блогера, в которых тот обвинил омских врачей и президента России Владимира Путина отравить его. Телеведущий заметил, что если бы омские врачи хотели смерти Навальному, они бы просто не стали спасать ему жизнь.
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