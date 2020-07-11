|
"Я бы хотела, чтобы меня сбила машина": Откровения в дневнике умершей спортсменки потрясли страну
11 июля 2020, 09:00 • 26 • В мире
В конце июня покончила с собой триатлонистка из Южной Кореи Чой Сук Хён. Девушка на протяжении пяти лет в большом спорте подвергалась насилию и издевательствам со стороны тренеров и коллег по команде. В личном дневнике она описывала, что с ней творили, и признавалась, что хочет умереть из-за издевательств. После смерти Чой Сук Хён вице-министр спорта Чхве Юн Хи заявил, что власти будут детально изучать обстоятельства, приведшие к столь трагичному финалу.
Трагедия, случившаяся с южнокорейской триатлонисткой Чой Сук Хён, стала одним из эпизодов в череде случаев насилия среди спортсменов. 22-летняя девушка, над которой измывались годами, свела счёты с жизнью, не сумев справиться с постоянным насилием и издевательствами.
Чой Сук Хён скончалась 26 июня. В своём предсмертном сообщении она попросила мать "рассказать миру о преступлениях, которые они совершили".
Как оказалось, девушка неоднократно жаловалась на поведение тренеров и коллег по команде. Её избивали, оскорбляли, наказывали за "большой" вес, заставляя есть до рвоты.
В своём личном дневнике она признавалась, что плачет каждый день и хочет умереть из-за такого отношения. "Я бы хотела, чтобы меня сбила машина, когда я шла по улице. Или зарезал грабитель во время сна", - пишет она в личных записях.
Трагедия с Чой Сук Хён заставила спортивных чиновников "прозреть". Как заявил вице-министр спорта Чхве Юн Хи, власти будут детально изучать обстоятельства, приведшие к столь трагичному финалу.
Тем более что о насилии со стороны тренеров местные спортсмены сообщали неоднократно, однако до сих пор эта проблема так и оставалась нерешённой.
26
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
09 июля 2020, 23:00
|
10 июля 2020, 13:00
|
04 июля 2020, 16:00
|
07 июля 2020, 05:00
|
05 июля 2020, 01:00
|
05 июля 2020, 07:00
|
08 июля 2020, 11:00