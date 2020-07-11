"Я бы хотела, чтобы меня сбила машина": Откровения в дневнике умершей спортсменки потрясли страну

Трагедия, случившаяся с южнокорейской триатлонисткой Чой Сук Хён, стала одним из эпизодов в череде случаев насилия среди спортсменов. 22-летняя девушка, над которой измывались годами, свела счёты с жизнью, не сумев справиться с постоянным насилием и издевательствами.

Чой Сук Хён скончалась 26 июня. В своём предсмертном сообщении она попросила мать "рассказать миру о преступлениях, которые они совершили".

Как оказалось, девушка неоднократно жаловалась на поведение тренеров и коллег по команде. Её избивали, оскорбляли, наказывали за "большой" вес, заставляя есть до рвоты.

В своём личном дневнике она признавалась, что плачет каждый день и хочет умереть из-за такого отношения. "Я бы хотела, чтобы меня сбила машина, когда я шла по улице. Или зарезал грабитель во время сна", - пишет она в личных записях.

Choi Suk-hyeon: triatleta sul-coreana tira a própria vida após abuso

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Трагедия с Чой Сук Хён заставила спортивных чиновников "прозреть". Как заявил вице-министр спорта Чхве Юн Хи, власти будут детально изучать обстоятельства, приведшие к столь трагичному финалу.

Тем более что о насилии со стороны тренеров местные спортсмены сообщали неоднократно, однако до сих пор эта проблема так и оставалась нерешённой.