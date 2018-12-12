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"Я бы этого не хотел, но...": Трамп пригрозил демократам "закрыть" правительство США

12 декабря 2018, 02:54  •  43 • В мире
Обе палаты конгресса до 21 декабря должны поддержать бюджет, в котором заложены расходы на строительство стены вдоль границы с Мексикой. Если этого не произойдет, то по закону все бюджетные организации могут либо ограничить, либо вовсе прекратить работу. "Я не хотел бы "закрытия" правительства, посмотрим… Но нам нужна стена", - заявил Трамп.
В конгрессе президент США поругался с лидерами демократов. Причина спора - строительство стены на границе с Мексикой, о которой Дональд Трамп говорит еще со времен президентских выборов.
Глава государства готов пойти на "закрытие" правительства, если бюджетный закон, в который заложены расходы на строительство, не будет поддержан.
В августе текущего года Трамп сообщил, что на строительство стены выделено 3,5 миллиарда долларов, а в бюджете запросили на это еще 6 миллиардов.
Обе палаты конгресса должны до 25 декабря поддержать бюджет. В противном случае бюджетные организации могут либо ограничить, либо вовсе прекратить работу. Таково требование закона.
По итогам встречи с лидерами Демпартии в палатах конгресса Нэнси Пелоси и Чаком Шумером Трамп заявил журналистам:
"Так или иначе стена будет построена. Я не хотел бы "закрытия" правительства, посмотрим… Нам нужна стена, нам нужна безопасность на границе, и стена - лишь часть этого. Но она действительно важна…"
По словам президента США, стена действительно важна для страны, а про эффективность такого заграждения на границе он посоветовал поинтересоваться у Израиля. При этом Трамп признает, что договориться с демократами не получится.
Со своей стороны, Пелоси и Шумер заявили, что "закрытие" правительства - не в интересах ни одной из сторон и что американский народ не заслуживает этого. Однако согласиться со строительством стены демократы все равно не могут, пишет "РИА Новости".

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