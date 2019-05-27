"Я буду первым, кто выступит против": Глава Huawei просит не вводить ответные меры в отношении Apple

В беседе с Bloomberg глава Huawei заявил, что любые ограничительные меры в китайской стороны в ответ на санкции США он считает неправильными, тем более, в отношении производителя iPhon.

При этом Чжэнфей признал, что решение Трампа ввести ограничения против китайского IT-гиганта, могут существенно помешать компании. Тем не менее Huawei все равно сможет найти способы сохранить лидерство на рынке смартфонов и 5G.

Напомним, в рамках торговой войны между США и Китаем, которая сегодня перестала ограничиваться увеличением пошли на ввоз импорта, Дональд Трамп получил возможность накладывать корпоративные ограничения против компаний. Первым "под раздачу" попала китайская компания Huawei.

Наиболее чувствительными для этой компании стали две меры: отключение её устройств от операционной системы Android от Google и эмбарго на поставку американских полупроводников. В Китае всерьёз заговорили о локализации собственных комплектующих такого же уровня, а уж с программным обеспечением от уже давно недружелюбной для Пекина Google можно справиться и своими силами.

В Китае следом сделали намек на то, что могут дать "зеркальный" ответ на действия США. В частности, ограничить поставки редкоземельных элементов тем самым компаниям, которым американские власти запрещают продавать Huawei комплектующие, изготовленные с применением этих китайских металлов.