Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Знает больную мозоль Трампа: Мэр Нью-Йорка десятилетиями изучает слабые места бу...
Зеленский изобрел еще одного «великого украинца» - русского авиаконструктора Сик...
С-400: Вырвется ли Эрдоган из американского капкана? (Камран Гасанов)
Зеленский расхрабрился после акции из двух протестующих: "Критики не боюсь&...
Главная / В мире

"Я буду первым, кто выступит против": Глава Huawei просит не вводить ответные меры в отношении Apple

27 мая 2019, 05:24  •  60 • В мире
Жэнь Чжэнфей, основатель и исполнительный директор Huawei Technologies уверен в том, что возможные санкции Китая в отношении Apple будут неправильным шагом. "Я буду первым, кто выступит против", - заявил он.
В беседе с Bloomberg глава Huawei заявил, что любые ограничительные меры в китайской стороны в ответ на санкции США он считает неправильными, тем более, в отношении производителя iPhon.
При этом Чжэнфей признал, что решение Трампа ввести ограничения против китайского IT-гиганта, могут существенно помешать компании. Тем не менее Huawei все равно сможет найти способы сохранить лидерство на рынке смартфонов и 5G.
Напомним, в рамках торговой войны между США и Китаем, которая сегодня перестала ограничиваться увеличением пошли на ввоз импорта, Дональд Трамп получил возможность накладывать корпоративные ограничения против компаний. Первым "под раздачу" попала китайская компания Huawei.
Наиболее чувствительными для этой компании стали две меры: отключение её устройств от операционной системы Android от Google и эмбарго на поставку американских полупроводников. В Китае всерьёз заговорили о локализации собственных комплектующих такого же уровня, а уж с программным обеспечением от уже давно недружелюбной для Пекина Google можно справиться и своими силами.
В Китае следом сделали намек на то, что могут дать "зеркальный" ответ на действия США. В частности, ограничить поставки редкоземельных элементов тем самым компаниям, которым американские власти запрещают продавать Huawei комплектующие, изготовленные с применением этих китайских металлов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
27 мая 2019, 05:24
"Доллар теперь ничем не обеспечен": План Москвы по "сливу" американской валюты оценил финансист из США
27 мая 2019, 02:09
На выборах в Литве побеждает Науседа, предложивший "смягчить риторику" в диалоге с Россией
26 мая 2019, 09:54
Рекорд в русском стиле: Во Франции перегнали всех по блинам
27 мая 2019, 05:24
Зеленский расхрабрился после акции из двух протестующих: "Критики не боюсь"
27 мая 2019, 01:54
«Пытается сколотить коалицию»: что может стоять за предложением Тегерана подписать пакт о ненападении с соседями
26 мая 2019, 06:39
Танк, БМП и более 50 террористов убитыми: Армия Сирии успешно отражает атаки боевиков
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 мая 2019, 02:09
На выборах в Литве побеждает Науседа, предложивший "смягчить риторику" в ди...
27 мая 2019, 02:09
На выборах в Европарламент Ле Пен обошла Макрона
27 мая 2019, 01:54
«Экс-президент активно готовится к защите»: как бывший юрист Януковича пытается лишит...
27 мая 2019, 02:09
"Уникальный проходимец, надувший Абрамовича": Совет Коломойского "кину...
27 мая 2019, 01:54
«Пытается сколотить коалицию»: что может стоять за предложением Тегерана подписать па...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 мая 2019, 14:24
"Кто не давал собирать обломки?" В твиттере добавили два аргумента к словам голландского политика о вине Украины за MH17
22 мая 2019, 08:24
Савченко назвала тех, кто запугал депутатов и президентов Украины: "Впечатление, что их уже приговорили к расстрелу"
23 мая 2019, 10:24
"Путин, готовься!": УкроСМИ сделали свои выводы из обещаний военной поддержки Киева силами НАТО
22 мая 2019, 11:39
"Свободен!": Михеев не сдержался и выгнал украинского эксперта. Соловьёв ответил анекдотом
23 мая 2019, 13:39
На Майдане скрывали массовые убийства: Экс-сотрудник Януковича поставил Генпрокуратуру Украины перед фактом
22 мая 2019, 01:54
"Сбить, а потом принести извинения": Американским военным дали "совет", как вести себя с самолетами ВКС России
24 мая 2019, 09:09
Переговоры будут, "размен" - нет: В Киеве поставили условие по миру в Донбассе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.