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"Я боюсь за близких": Журналист Тим Кёрби назвал самое страшное в американских выборах

04 ноября 2020, 10:30  •  155 • Политика
Журналист и писатель Тим Кёрби, эмигрировавший в 2006 году в Россию, назвал самое страшное в американских выборах. И этот момент - главное отличие от всех других голосований, с которыми США сталкивались раньше. "Я боюсь за близких", - признался Кёрби.
В прямом эфире Царьграда речь зашла о заколачивании фанерой витрин магазинов, установке 2-метрового забора по периметру Белого дома из-за опасения волны протестов, которые могут вспыхнуть в любую минуту. Тим Кёрби заявил, что не стоит к этому относиться как к чему-то уникальному. Подобное происходит далеко не в первый раз.
Но в нынешних американских выборах есть много такого, чего раньше не случалось. А бывало всякое: голосовали мёртвые люди, партии стирали границы между территориями, проигравшая сторона утверждала, что победила именно она.
По словам Кёрби, сейчас самое главное - сделать всё, чтобы власть к следующему президенту США перешла мирным путём.
"Но в этот раз им (демократам - ред.) наплевать, и это страшно, они хотят только победы. И я боюсь за жизни моих близких", - признался журналист.

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