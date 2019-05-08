"Я бегу и понимаю, что пипец!": Актёр Мерзликин стал украинским "нелегалом"

Известный российский актёр Андрей Мерзликин показал у себя на странице в соцсети Instagram видео, на котором он пересёк границу с Украиной в обход пограничников и кордона - пробежал по рапсовому полю. Фактически же артист, которому въезд в Незалежную давно запрещён киевским режимом, стал украинским "нелегалом".

"Мы в Молдавии. Рядом граница с Украиной, - подписал видео актёр, напомнив, что въезд для него запрещен. - Но я решил воспользоваться моментом! Рапсовое поле Украины!"

На записи Мерзликин сначала бежит по полю от "оператора", а после так же возвращается обратно.

"Джинсы теперь стирать придётся, - сетует актёр на запачканную пыльцой после пробежки по полю одежду. И тут же признаётся кому-то за кадром: - Я бегу и понимаю, что пипец!"

В ответ под постом интернет-пользователи похвалили Мерзликина за смелость, а из Донецка пригласили его к себе. Правда, с оговоркой: "Побегать по полям не получится".