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"Я бегу и понимаю, что пипец!": Актёр Мерзликин стал украинским "нелегалом"
08 мая 2019, 09:24 • 95 • Политика
Российский актёр Андрей Мерзликин, которому запрещён въезд на Украину, показал на своей странице в соцсети, как пересёк границу Незалежной в обход кордона. И фактически стал украинским "нелегалом". "Я бегу и понимаю, что пипец!" - признаётся актер под запись.
Известный российский актёр Андрей Мерзликин показал у себя на странице в соцсети Instagram видео, на котором он пересёк границу с Украиной в обход пограничников и кордона - пробежал по рапсовому полю. Фактически же артист, которому въезд в Незалежную давно запрещён киевским режимом, стал украинским "нелегалом".
"Мы в Молдавии. Рядом граница с Украиной, - подписал видео актёр, напомнив, что въезд для него запрещен. - Но я решил воспользоваться моментом! Рапсовое поле Украины!"
На записи Мерзликин сначала бежит по полю от "оператора", а после так же возвращается обратно.
"Джинсы теперь стирать придётся, - сетует актёр на запачканную пыльцой после пробежки по полю одежду. И тут же признаётся кому-то за кадром: - Я бегу и понимаю, что пипец!"
В ответ под постом интернет-пользователи похвалили Мерзликина за смелость, а из Донецка пригласили его к себе. Правда, с оговоркой: "Побегать по полям не получится".
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