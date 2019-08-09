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"Я адекватно себя веду": В Турции охранник не пустил журналистку из России к Зеленскому
09 августа 2019, 13:39 • 78 • В мире
Журналистку из России не подпустили к президенту Украины Владимиру Зеленскому в Турции. Причем корреспондентка, которую удерживал охранник, была в два раза меньше секьюрити. "Я адекватно себя веду", - пыталась увещевать его журналистка.
Представители турецкой охраны заблокировали журналистку телеканала "Россия" после встречи украинского президента Владимира Зеленского с константинопольским Патриархом Варфоломеем.
Как сообщает агентство "Укринформ", инцидент произошёл в Турции, когда после встречи украинский лидер Владимир Зеленский направлялся к своему кортежу.
Охранник с турецкой стороны, обеспечивающий охрану, взял за руку российскую журналистку и не давал ей пройти.
"Он держал её, пока автомобиль президента Украины не выехал из переулка", - говорится в сообщении агентства. Также были опубликованы кадры, на которых видно, что журналистка маленького роста, а охранник – почти под два метра ростом.
"Что вы делаете? Зачем вы меня трогаете?" – возмутилась корреспондентка. Она также добавила:
"Я адекватно себя веду".
Охранник блокировал ей путь до тех пор, пока кортеж президента Украины не уехал.
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