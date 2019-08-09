"Я адекватно себя веду": В Турции охранник не пустил журналистку из России к Зеленскому

Представители турецкой охраны заблокировали журналистку телеканала "Россия" после встречи украинского президента Владимира Зеленского с константинопольским Патриархом Варфоломеем.

Как сообщает агентство "Укринформ", инцидент произошёл в Турции, когда после встречи украинский лидер Владимир Зеленский направлялся к своему кортежу.

Охранник с турецкой стороны, обеспечивающий охрану, взял за руку российскую журналистку и не давал ей пройти.

"Он держал её, пока автомобиль президента Украины не выехал из переулка", - говорится в сообщении агентства. Также были опубликованы кадры, на которых видно, что журналистка маленького роста, а охранник – почти под два метра ростом.

"Что вы делаете? Зачем вы меня трогаете?" – возмутилась корреспондентка. Она также добавила:

"Я адекватно себя веду".

Охранник блокировал ей путь до тех пор, пока кортеж президента Украины не уехал.