"Я – Желтый Человек, меня не сломали": Символ Алеппо рассказал о пытках у боевиков

Его знают и местные жители, и туристы. Символ сирийского Алеппо, Абу Заккур вот уже 36 лет не изменяет своим цветовым решениям. Более того, его дом и окна украшены желтым. Именно поэтому его оказалось легко вычислить, чем боевики и воспользовались.

Желтого Человека захватили в плен. Боевики пытались заставить его перейти на их сторону, но ни пытки, ни угрозы не сломали Абу Заккура.

"Шесть дней били меня, всячески пытали, выбили зубы, - рассказывает он, его цитирует РИА Новости. - Они говорили, что отпустят меня, если я соглашусь вступить в их ряды, но я отказался".

Он говорит, так долго его все называли символом Алеппо, что соглашаться на предложение террористов в таком ракурсе вообще за гранью.

"Многие люди потеряли бы надежду, если бы я согласился, - объясняет Абу Заккур. - Поэтому я твёрдо решил, что останусь на стороне друзей и соседей. Меня не сломали".

После того как Желтому Человеку удалось спастись, хозяин одного из местных кафе решил обслуживать его всегда бесплатно. Впрочем, символ Алеппо старается не заходить к нему – стесняется.