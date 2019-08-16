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"Я – Желтый Человек, меня не сломали": Символ Алеппо рассказал о пытках у боевиков

16 августа 2019, 11:24  •  88 • В мире
Житель сирийского города Алеппо Абу Заккур уже 36 лет носит одежду только жёлтого цвета. За эти годы он стал своеобразным символом города.
Его знают и местные жители, и туристы. Символ сирийского Алеппо, Абу Заккур вот уже 36 лет не изменяет своим цветовым решениям. Более того, его дом и окна украшены желтым. Именно поэтому его оказалось легко вычислить, чем боевики и воспользовались.
Желтого Человека захватили в плен. Боевики пытались заставить его перейти на их сторону, но ни пытки, ни угрозы не сломали Абу Заккура.
"Шесть дней били меня, всячески пытали, выбили зубы, - рассказывает он, его цитирует РИА Новости. - Они говорили, что отпустят меня, если я соглашусь вступить в их ряды, но я отказался".
Он говорит, так долго его все называли символом Алеппо, что соглашаться на предложение террористов в таком ракурсе вообще за гранью.
"Многие люди потеряли бы надежду, если бы я согласился, - объясняет Абу Заккур. - Поэтому я твёрдо решил, что останусь на стороне друзей и соседей. Меня не сломали".
После того как Желтому Человеку удалось спастись, хозяин одного из местных кафе решил обслуживать его всегда бесплатно. Впрочем, символ Алеппо старается не заходить к нему – стесняется.

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