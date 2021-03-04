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"Я - за": Путин объяснил, почему волонтёров следует вовлекать в политику
04 марта 2021, 21:40 • 90 • Политика
Президент РФ Владимир Путин объяснил, почему волонтёров следует активнее вовлекать в политическую жизнь страны. "Я - за, предложение отличное", - отметил он.
Об этом глава государства заявил во время встречи с участниками акции "Мы вместе". По его словам, волонтёры - люди, которые имеют разные взгляды и убеждения. Поэтому их следует вовлекать в политику. Ведь в таком случае чиновникам будет проще находить оптимальные решения для тех или иных задач.
Ранее в четверг президент заявил, что России удалось намного эффективнее противостоять эпидемии коронавируса, чем многим западным странам. И в этом, подчеркнул он, заслуга российских врачей и помогающих им волонтёров.
Путин уже не в первый раз положительно отзывается о волонтёрском движении в России. Российский лидер считает, что для страны чрезвычайно важна созидательная инициатива граждан, их стремление внести вклад в решение задач национального развития.
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