"Я - Донбасс. Я - дошёл": Автор победной надписи на Рейхстаге передал Путину спасибо за паспорт РФ

Василию Трофименко уже 94 года. Ветеран Великой Отечественной войны смог когда-то дойти до самого Берлина. На Рейхстаге он написал: "Я - Трофименко. Я - Донбасс. Я - дошёл".

Теперь непосредственный участник тех легендарных, великих событий получил паспорт России. Он отметил, что очень рад этому.

"ЛНР и ДНР стали ближе к России, это стало настоящим подарком", - сказал растроганный ветеран. Он поблагодарил президента Владимира Путина и руководителей Луганской народной республики. Объяснил, что благодаря им теперь каждый житель Донбасса может стать гражданином России.