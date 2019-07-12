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"Я - Донбасс. Я - дошёл": Автор победной надписи на Рейхстаге передал Путину спасибо за паспорт РФ

12 июля 2019, 03:09  •  52 • Политика
Ветеран ВОВ из ЛНР, автор победной надписи на Рейхстаге "Я - Донбасс. Я - дошёл", передал президенту России Владимиру Путину спасибо. Благодаря подписанному им указу Василий Трофименко смог получить паспорт РФ.
Василию Трофименко уже 94 года. Ветеран Великой Отечественной войны смог когда-то дойти до самого Берлина. На Рейхстаге он написал: "Я - Трофименко. Я - Донбасс. Я - дошёл".
Теперь непосредственный участник тех легендарных, великих событий получил паспорт России. Он отметил, что очень рад этому.
"ЛНР и ДНР стали ближе к России, это стало настоящим подарком", - сказал растроганный ветеран. Он поблагодарил президента Владимира Путина и руководителей Луганской народной республики. Объяснил, что благодаря им теперь каждый житель Донбасса может стать гражданином России.

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