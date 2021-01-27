"Who is Mr Putin?" Чубайса подняли в Давосе на смех после вопроса о президенте

Впервые Владимир Путин выступил на форуме в Давосе в 2009 году. Однако его фамилия в первый раз прозвучала там за девять лет до этого - в 2000 году. Некоторые нюансы напомнила у себя в авторском Telegram-канале телеведущая, обозреватель "Вестей" Наиля Аскер-заде.

По её словам, "впервые в Давосе фамилия Путина прозвучала от журналистки Труди Рубин в январе 2000 года, меньше чем через месяц после отставки Ельцина". Тогда присутствующему на форуме Анатолию Чубайсу был задан, казалось бы, простой вопрос: "Who is Mr Putin?" ("Кто такой мистер Путин?" - англ.).

Но ответить на него Чубайс, как отмечает телеведущая, тогда не смог. Чем и вызвал хохот присутствующих в зале.

"Тогда он (Чубайс. - Ред.) не смог ничего ответить, а российская делегация и весь зал засмеялись", - сообщила Наиля Аскер-заде, добавив, что "мало кто тогда подозревал, что Владимир Путин станет одним из самых влиятельных политиков в мире".