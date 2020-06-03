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"We just love Borsh!": Владельцы русского ресторана в Сан-Диего достойно ответили на издёвки

03 июня 2020, 20:55  •  129 • В мире
Владельцы ресторана русской кухни Pushkin в Сан-Диего, отстоявшие своё заведение перед мародёрами, достойно ответили в соцсетях на издёвки. Тем, кто назвал их "русской мафией", они ответили на английском, но смысл понятен и без перевода: "Not mafia, we just love Borsh!"
Айк Газарян, владеющий русским рестораном в Сан-Диего, неожиданно стал героем соцсетей после публикации фото и видео того, как несколько мужчин с оружием в руках стоят у входа в ресторан русской кухни "Пушкин" в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния). Подпись под одним из фото гласила: "Русская мафия обороняется по полной".
Как выяснилось, "русской мафией" окрестили в шутку защитников ресторана их соседи. Газарян рассказал журналистам, что встал на защиту своего бизнеса с оружием в руках, отбив тем самым у американских мародёров охоту грабить его заведение. Но никакой мафии и в помине не было: "Not mafia, we just love Borsh!" - написали владельцы "Pushkin'а" в своём Instagram.
"Ребята, молодцы. Гордимся вами", - написали им в ответ подписчики. "Русские - сила!" - добавил один из фолловеров. В комментариях пользователи начали оставлять названия своих городов, выражая поддержку соотечественникам: "Питер с вами", "Краснодар с вами".
Чуть позже на страничке появилось шутливое фото той самой "мафии", которая "любит борщ": группа улыбающихся мужчин в ушанках и кокошниках рассмешила фолловеров - они ещё раз эмоционально выразили свою поддержку ребятам.
Фото: скриншот www.instagram.com/pushkinrestaurant/
Владелец ресторана рассказал, как созывал свою "мафию": "Я понимал, что под угрозу попадает мой ресторан, соседний магазин, с хозяевами которого мы очень тесно общаемся и дружим семьями", - сообщил он, добавив, что потому и позвал своих друзей, имеющих разрешение на оружие. И те, у кого на руках было это оружие, стояли внутри ресторана, тем самым отпугивая потенциальных мародёров среди протестующих.
Газарян также заявил о готовности защищать и других от буйных митингующих, пообещав и дальше противостоять агрессивным протестующим.

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