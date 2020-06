"We just love Borsh!": Владельцы русского ресторана в Сан-Диего достойно ответили на издёвки

Владельцы ресторана русской кухни Pushkin в Сан-Диего, отстоявшие своё заведение перед мародёрами, достойно ответили в соцсетях на издёвки. Тем, кто назвал их "русской мафией", они ответили на английском, но смысл понятен и без перевода: "Not mafia, we just love Borsh!"