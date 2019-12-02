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"WADA подсунет "жирную свинью" Путину в Париже": Украинские СМИ решили поддеть президента России, но оскорбили Зеленского - соцсети

02 декабря 2019, 22:09  •  187 • Политика
"WADA подсунет "жирную свинью" Путину в Париже" - именно с таким заголовком вышла передовица украинского Obozrevatel. И если на Украине посчитали, что задели президента России, то в Рунете язвительно заметили, что заголовком они скорее оскорбили Зеленского.
В статье с говорящим названием про "жирную свинью" Путину сразу в лиде говорится о президенте Украины Владимире Зеленском, на которого Кремль якобы "оказывал давление", чтобы "выторговать для себя максимальные уступки".
Известный телеграм-канал "Мюсли Лаврова", а также многие пользователи соцсетей сделали резонный вывод, что после прочтения зага и лида создаётся полное ощущение, что "жирной свиньёй" получился Владимир Зеленский.
"Жестко он про Зеленского", - пишут в сетях.
В самой же статье привычно рассуждают, что Россия получила "удар под дых" от WADA, что "Россию практически наверняка ждёт несравнимое со всем этим унижение во всем мире вплоть до лишения её права проводить матчи Евро-2020". Напомним лишь, что никаких решений о проведении Евро-2020 не принято.

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