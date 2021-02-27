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"Взять ответственность мало. Пашинян должен уйти": Военкор о настроениях армянского "майдана"

27 февраля 2021, 02:45  •  47 • Политика
Военкор Александр Коц рассказал о том, что сейчас происходит в Ереване и какие настроения у оппозиции. Ранее люди вышли в центр столицы Армении и потребовали отставки премьера Никола Пашиняна.
Оппозиция в Ереване требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна. После истории с неосторожными заявлениями об "Искандерах" и последовавшей отставкой замглавы Генштаба народ выдвинул свой ультиматум.
Как отмечает военкор "КП" Александр Коц, на улицы вышли не те люди, которые привели Пашиняна к власти, не сторонники "бархатной революции".
"Собрались люди взрослые. Не та молодёжь, которая через "бархатную революцию" привела к власти Пашиняна. Есть люди и повоевавшие", - отмечает журналист.
В числе главных претензий к премьеру - "даже не проигранная война в Карабахе, а слишком затянувшееся решение её остановить".
"Противники премьера полагают, что взять на себя ответственность за поражение - мало. Пашинян должен уйти", - отмечает Коц.
Граждане, устроившие бессрочный протест, намерены идти до конца, до тех пор, пока их требования не будут услышаны.
Как рассказал журналисту один из участников протеста, происходящее не революция и не военный переворот. "Это освобождение армянского народа от оккупации туркоподобных агентов", - объяснил он.

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