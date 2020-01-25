Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Стало известно, как Ходорковский финансирует «оппозиционную журналистику» (Русла...
И хочется, и колется: японский взгляд на "железную пяту" США
"Смертность 9-10%": Доктор Мясников рассказал, стоит ли жителям России...
Космические аппетиты США: «Кому принадлежит космос?»
Главная / Политика

"Взять его в Давос в качестве шеф-повара": Украинский продавец тушёнки "с кусочками младенцев" показал новые товары

25 января 2020, 10:09  •  511 • Политика
У украинского националиста и экс-кандидата в депутаты от партии Порошенко, торгующего тушёнкой "с кусочками русскоязычных младенцев", появились не менее вызывающие товары. "Этого дяденьку надо было сначала в Давос взять в качестве шеф-повара на украинский завтрак, а потом подарить набор его продукции Нетаньяху в Израиле", - комментирует журналистка и блогер Юлия Витязева.
У бывшего кандидата в депутаты от партии Петра Порошенко, торгующего тушёнкой "с кусочками русскоязычных младенцев", обнаружились и другие не менее интересные товары. Например, соусы "Смерть врагам" и "Пылающая задница", а также томатные консервы с надписями: "Не забудем, не простим", "Память дидов" и "Бессмертный полк".
Продукцию украинского националиста прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева. Она предложила отправить украинского "бизнесмена-новатора" на экономический форум в Давос, а его продукцию подарить главе Израиля.
"Этого дяденьку надо было сначала в Давос взять в качестве шеф-повара на украинский завтрак, а потом подарить набор его продукции Нетаньяху в Израиле. Ну а чего стесняться-то?" - написала Витязева в своём Telegram-канале.
Напомним, что ранее в соцсетях вызвал широкий резонанс пост с предложением купить тушёнку "Сепар". На фотографии продукта можно было увидеть, что он содержит "кусочки русскоязычных младенцев". Вырученные с продаж деньги "бизнесмен" обещал отправить в помощь солдатам ВСУ в Донбассе.
Фото: скриншот Telegram-канал Юлии Витязевой

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



511
Источник
Похожие новости
25 января 2020, 17:54
Слуцкий заявил, что польские политики хотят извлечь дивиденды за счет исторической ереси
25 января 2020, 11:24
Политолог сообщил об уходе Владислава Суркова с госслужбы
25 января 2020, 03:39
"Голосуйте сколько угодно, мы не уйдём!": Три стадии американской демократии в Ираке
25 января 2020, 10:09
Уйти по-английски: В Британии подписали соглашение о выходе из ЕС спустя 4 года после референдума
24 января 2020, 21:09
Верните России 1000-летнюю историю: Малофеев "о родовой травме" нашего государства
25 января 2020, 03:39
"Для меня важно, чтобы определённые вещи были зафиксированы": Прилепин о поправках в Конституцию
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 января 2020, 06:54
"Иуда отрабатывал 30 сребреников, а он - подачки Госдепа": Водолацкий о пос...
25 января 2020, 00:24
"Даже Бог не сохранил жизнь": Гозман не только оскорбил Победу, но и забыл ...
25 января 2020, 03:39
"Чужое амплуа". Почему провалилось выступление Зеленского в Давосе?
25 января 2020, 13:24
"Путин достал Бабченко даже в Израиле": Соцсети высмеяли истерику инсцениро...
25 января 2020, 03:39
"Плевать на все союзы": Лукашенко устроил истерику из-за поставок нефти
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 января 2020, 12:54
Против президента США применили главное оружие. Его массово предают
18 января 2020, 21:54
Топ-4 министерств правительства Медведева, которые обрушили демографию в России
18 января 2020, 21:54
"Молодец, начальник": Сатановский воздал должное непредсказуемости Путина
24 января 2020, 04:54
Военные США перехватили российского генерала в Сирии: В Госдепе рассказали, как решают вопросы с Россией
20 января 2020, 09:39
"Пить баварское с видом на гетто": В рассекреченном архиве Минобороны нашёлся компромат о преступлениях поляков
22 января 2020, 13:54
"Его уговаривали": Эксперт о закулисных играх при назначении правительства
21 января 2020, 11:39
Новый скандал в Сирии: Русские не убили американцев. Их обвинили в трусости
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.