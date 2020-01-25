"Взять его в Давос в качестве шеф-повара": Украинский продавец тушёнки "с кусочками младенцев" показал новые товары

У бывшего кандидата в депутаты от партии Петра Порошенко, торгующего тушёнкой "с кусочками русскоязычных младенцев", обнаружились и другие не менее интересные товары. Например, соусы "Смерть врагам" и "Пылающая задница", а также томатные консервы с надписями: "Не забудем, не простим", "Память дидов" и "Бессмертный полк".

Продукцию украинского националиста прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева. Она предложила отправить украинского "бизнесмена-новатора" на экономический форум в Давос, а его продукцию подарить главе Израиля.

"Этого дяденьку надо было сначала в Давос взять в качестве шеф-повара на украинский завтрак, а потом подарить набор его продукции Нетаньяху в Израиле. Ну а чего стесняться-то?" - написала Витязева в своём Telegram-канале.

Напомним, что ранее в соцсетях вызвал широкий резонанс пост с предложением купить тушёнку "Сепар". На фотографии продукта можно было увидеть, что он содержит "кусочки русскоязычных младенцев". Вырученные с продаж деньги "бизнесмен" обещал отправить в помощь солдатам ВСУ в Донбассе.

Фото: скриншот Telegram-канал Юлии Витязевой