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"Взять его в Давос в качестве шеф-повара": Украинский продавец тушёнки "с кусочками младенцев" показал новые товары
25 января 2020, 10:09 • 511 • Политика
У украинского националиста и экс-кандидата в депутаты от партии Порошенко, торгующего тушёнкой "с кусочками русскоязычных младенцев", появились не менее вызывающие товары. "Этого дяденьку надо было сначала в Давос взять в качестве шеф-повара на украинский завтрак, а потом подарить набор его продукции Нетаньяху в Израиле", - комментирует журналистка и блогер Юлия Витязева.
У бывшего кандидата в депутаты от партии Петра Порошенко, торгующего тушёнкой "с кусочками русскоязычных младенцев", обнаружились и другие не менее интересные товары. Например, соусы "Смерть врагам" и "Пылающая задница", а также томатные консервы с надписями: "Не забудем, не простим", "Память дидов" и "Бессмертный полк".
Продукцию украинского националиста прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева. Она предложила отправить украинского "бизнесмена-новатора" на экономический форум в Давос, а его продукцию подарить главе Израиля.
Напомним, что ранее в соцсетях вызвал широкий резонанс пост с предложением купить тушёнку "Сепар". На фотографии продукта можно было увидеть, что он содержит "кусочки русскоязычных младенцев". Вырученные с продаж деньги "бизнесмен" обещал отправить в помощь солдатам ВСУ в Донбассе.
Фото: скриншот Telegram-канал Юлии Витязевой
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