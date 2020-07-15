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"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айдара" заврался в телеэфире

15 июля 2020, 03:00  •  75 • Политика
Бывший глава нацбата "Айдар" Сергей Мельничук рассказал, как ему удалось захватить 55 псковских десантников в Донбассе. "Я лично 13 августа в плен взял 55 псковских десантников и двух старших офицеров. Лично!" - заявил он в украинском эфире.
Экс-командир украинского нацбатальона "Айдар" Сергей Мельничук похвастал, что всего за один день взял в плен 55 псковских десантников. Заявление прозвучало в эфире телеканала NewsOne в 2019 году. Соответствующий фрагмент был опубликован на YouTube.
Мельничук утверждает, что описываемые им события случились 13 августа 2014 года в Донбассе. По словам экс-командира "Айдара", он вместе с бойцами держал противовоздушную оборону от "российской авиации", которая безнаказанно бомбила" города на востоке Украины.
"Я лично 13 августа в плен взял 55 псковских десантников и двух старших офицеров. Лично!" - заявил Мельничук.
Слова бывшего главаря нацбата вызвали сомнения даже у ведущего украинского телеканала. Он поинтересовался, почему до сих пор никто не слышал ни о какой российской авиации в Донбассе. Мельничук объяснил это тем, что российские бомбардировщики якобы всегда прикрывают самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления.

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