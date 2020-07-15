"Взял в плен 55 псковских десантников, лично!": Экс-командир "Айдара" заврался в телеэфире

Экс-командир украинского нацбатальона "Айдар" Сергей Мельничук похвастал, что всего за один день взял в плен 55 псковских десантников. Заявление прозвучало в эфире телеканала NewsOne в 2019 году. Соответствующий фрагмент был опубликован на YouTube.

Мельничук утверждает, что описываемые им события случились 13 августа 2014 года в Донбассе. По словам экс-командира "Айдара", он вместе с бойцами держал противовоздушную оборону от "российской авиации", которая безнаказанно бомбила" города на востоке Украины.

"Я лично 13 августа в плен взял 55 псковских десантников и двух старших офицеров. Лично!" - заявил Мельничук.

Слова бывшего главаря нацбата вызвали сомнения даже у ведущего украинского телеканала. Он поинтересовался, почему до сих пор никто не слышал ни о какой российской авиации в Донбассе. Мельничук объяснил это тем, что российские бомбардировщики якобы всегда прикрывают самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления.