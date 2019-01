"Взял на контроль": Корабль "Пытливый" следит за американским Fort McHenry в Черном море

Сейчас стало известно, что в Минобороны России сообщили — сторожевой корабль "Пытливый" Черноморского флота в настоящее время выполняет весь комплекс мероприятий по контролю за действиями десантного транспорт-дока Fort McHenry. Напомним, американский военный корабль зашел в воды Черного моря накануне.

"Корабль ВМС США находится в акватории Черного моря с 21:00 мск 6 января 2019 года", - говорится в сообщении.

Ранее, напомним, сообщалось, что р акетчики Черноморского флота провели в Крыму учения с и спользованием береговых комплексов "Бал". Ими были отработаны навыки обнаружения и поражения надводных целей. В связи с завершением данных маневров и недавним известием о направлении в Черное море боевого десантного корабля 6-го флота США политолог Игорь Коротченко отмечает: "Кто там собрался пугать Россию прибытием кораблей ВМС НАТО?"

Отметим, впрочем, что вхождение очередного натовского корабля в акваторию Черного моря и прошедшие учения не были связаны между собой непосредственным образом. Как сообщается на сайте Минобороны, учения были плановыми.

Проведенные в ходе них пуски были электронными, то есть реальных выстрелов с использованием боеприпасов береговые комплексы не делали. Тем не менее личный состав Черноморского флота отработал навыки оперативного развертывания "Балов" и уничтожил с их помощью условные цели с различных позиций.

Согласно действующим международным соглашениям корабли нечерноморских государств не могут находиться в Черном море более 21 дня. В числе прочего это правило распространяется и на американский десантный корабль, вошедший 6 января в данную акваторию через Дарданеллы и Босфор.

Н апомним, что накануне в США заявили о намерении нарастить военное присутствие в Черном море. ВМС США направили десантный корабль-док "Форт МакГенри" (Fort McHenry) в данную акваторию. Сейчас боевое судно с 500 американскими морпехами на борту начало переход через разделяющий Европу и Азию пролив Дарданеллы.

Обо всем этом сообщается в Twitter 6-го флота американских ВМС. Отметим, что данное подразделение отвечает за операции Штатов в Европе и Африке.

#USSFortMcHenry’s transit into the #BlackSea reaffirms our collective resolve to Black Sea security & enhances our strong relationships with our @NATO allies & partners in the region. - VADM Franchetti, commander, #US6thFleet #Power4Peace Read: https://t.co/CJSRkGDG91 @USNavy