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"Взял на контроль": Корабль "Пытливый" следит за американским Fort McHenry в Черном море

07 января 2019, 13:09  •  168 • Политика
Сторожевой корабль Черноморского флота следит за действиями корабля ВМС США Fort McHenry, который зашел в Черное море 6 января, сообщает Минобороны России. "Взял на контроль", - отмечают в ведомстве.
Сейчас стало известно, что в Минобороны России сообщили — сторожевой корабль "Пытливый" Черноморского флота в настоящее время выполняет весь комплекс мероприятий по контролю за действиями десантного транспорт-дока Fort McHenry. Напомним, американский военный корабль зашел в воды Черного моря накануне.
"Корабль ВМС США находится в акватории Черного моря с 21:00 мск 6 января 2019 года", - говорится в сообщении.
Ранее, напомним, сообщалось, что ракетчики Черноморского флота провели в Крыму учения с использованием береговых комплексов "Бал". Ими были отработаны навыки обнаружения и поражения надводных целей. В связи с завершением данных маневров и недавним известием о направлении в Черное море боевого десантного корабля 6-го флота США политолог Игорь Коротченко отмечает: "Кто там собрался пугать Россию прибытием кораблей ВМС НАТО?"
Отметим, впрочем, что вхождение очередного натовского корабля в акваторию Черного моря и прошедшие учения не были связаны между собой непосредственным образом. Как сообщается на сайте Минобороны, учения были плановыми.
Проведенные в ходе них пуски были электронными, то есть реальных выстрелов с использованием боеприпасов береговые комплексы не делали. Тем не менее личный состав Черноморского флота отработал навыки оперативного развертывания "Балов" и уничтожил с их помощью условные цели с различных позиций.
Согласно действующим международным соглашениям корабли нечерноморских государств не могут находиться в Черном море более 21 дня. В числе прочего это правило распространяется и на американский десантный корабль, вошедший 6 января в данную акваторию через Дарданеллы и Босфор.
Напомним, что накануне в США заявили о намерении нарастить военное присутствие в Черном море. ВМС США направили десантный корабль-док "Форт МакГенри" (Fort McHenry) в данную акваторию. Сейчас боевое судно с 500 американскими морпехами на борту начало переход через разделяющий Европу и Азию пролив Дарданеллы.
Обо всем этом сообщается в Twitter 6-го флота американских ВМС. Отметим, что данное подразделение отвечает за операции Штатов в Европе и Африке.
#USSFortMcHenry’s transit into the #BlackSea reaffirms our collective resolve to Black Sea security & enhances our strong relationships with our @NATO allies & partners in the region. - VADM Franchetti, commander, #US6thFleet #Power4Peace Read: https://t.co/CJSRkGDG91 @USNavy
— U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 6, 2019

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