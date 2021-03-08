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"Взвод гомосексуалистов" взбудоражил ВСУ. Военные заявили об измене
08 марта 2021, 10:55 • 13 • Политика
Сообщение о создании "взвода гомосексуалистов" взбудоражило ВСУ. Украинские военные заявили о "разгоне измены" и традиционно обвинили во всём Россию.
Ряд украинских СМИ, ссылаясь на некий паблик в Facebook, сообщили, что в Вооружённых силах Украины создаётся отдельное подразделение, состоящее из представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Речь идёт о специальном взводе мотострелковых войск, куда будут набирать секс-меньшинства по контракту. При этом сообщалось, что "взвод гомосексуалистов" будет рад принимать на службу и гетеросексуальных военных, если они изъявят такое желание.
Украинский телеканал "Новости 24" связался с Генштабом Украины и запросил комментарий. Спикер Генштаба Богдан Сеник опроверг слухи о создании подобного подразделения и обвинил Москву в дискредитации ВСУ. По его словам, IP-адрес, с которого распространялось объявление о наборе солдат в "особый" взвод, якобы находится в России.
Авторы паблика в свою очередь назвали заявление представителя Генштаба "искажением информации".
Отметим, что лоббирование интересов представителей нетрадиционной сексуальной ориентации является одним из самых крупных политических трендов современного Запада. Недавно глава британской разведки МИ-6 попросил прощения у гомосексуалистов за то, что их прежде не брали на службу. Украина пока что подобных официальных заявлений не делала, однако Киев неоднократно подчёркивал, что стремится войти в НАТО и перенять стандарты Североатлантического альянса.
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