|
"Взрывы домов, убийства, отравления, войны…": В Рунете помогли британцам со сценарием сериала о Путине
22 августа 2019, 13:39 • 35 • Политика
Британский телеканал Channel 4 заявил о том, что снимет трехсерийный документальный фильм о президенте России Владимире Путине. В Рунете даже помогли британцам составить сценарий к будущему фильму. "Взрывы домов, убийства, отравления, войны…" - иронизируют пользователи.
Трехсерийный сериал о президенте России Владимире Путине намерен снять британский телеканал Channel 4. Информация об этом размещена на сайте телеканала.
Любопытно, что будущая картина будет сниматься не только в России, как заявляют составители, но и в США, Европе и Великобритании.
"В нем будет рассмотрено то, как личный опыт Путина повлиял на его политику, как современная Россия была создана благодаря острому чувству предательства, гордости и гнева и как ценности Путина экспортировались по всему миру - из Крыма в Солсбери, в Вашингтон, округ Колумбия", - говорится в аннотации.
Стоит ли ожидать что-то хорошее от нового сериала, который намерены снять британцы, покажет время. Пока же настораживает уже даже заявка о том, что в фильме будет отсыл и к инциденту в Солсбери. Напомним, речь идет об отравлении экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон голословно, бездоказательно с самого начала обвинил Россию.
В Рунете идею британцев оценили по-своему и даже помогли со сценарием нового фильма о Путине. Без иронии не обошлось.
"Представляю, что они там набузят", - отметила в Twitter @milla703.
"Взрывы домов, убийства, отравления, войны…" - предложил интернет-пользователь @Gora00483159.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
35
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 августа 2019, 02:24
|
16 августа 2019, 04:54
|
17 августа 2019, 10:09
|
20 августа 2019, 06:24
|
21 августа 2019, 05:09
|
18 августа 2019, 15:24
|
17 августа 2019, 13:09