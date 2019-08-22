"Взрывы домов, убийства, отравления, войны…": В Рунете помогли британцам со сценарием сериала о Путине

Трехсерийный сериал о президенте России Владимире Путине намерен снять британский телеканал Channel 4. Информация об этом размещена на сайте телеканала.

Любопытно, что будущая картина будет сниматься не только в России, как заявляют составители, но и в США, Европе и Великобритании.

"В нем будет рассмотрено то, как личный опыт Путина повлиял на его политику, как современная Россия была создана благодаря острому чувству предательства, гордости и гнева и как ценности Путина экспортировались по всему миру - из Крыма в Солсбери, в Вашингтон, округ Колумбия", - говорится в аннотации.

Стоит ли ожидать что-то хорошее от нового сериала, который намерены снять британцы, покажет время. Пока же настораживает уже даже заявка о том, что в фильме будет отсыл и к инциденту в Солсбери. Напомним, речь идет об отравлении экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в котором Лондон голословно, бездоказательно с самого начала обвинил Россию.

В Рунете идею британцев оценили по-своему и даже помогли со сценарием нового фильма о Путине. Без иронии не обошлось.

"Представляю, что они там набузят", - отметила в Twitter @milla703.

"Взрывы домов, убийства, отравления, войны…" - предложил интернет-пользователь @Gora00483159.