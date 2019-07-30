"Взрывоопасная ситуация": Такого падения в пропасть нищеты не было давно, разговоры чиновников "оказались пустым трепом" - Пронько

По данным Росстата за первые три месяца 2019 года число граждан России с доходом ниже прожиточного минимума выросло до 20,9 миллиона человек. Ситуацию прокомментировал в передаче "Сухой остаток" экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько.

Он напомнил, что по итогам 2018 года уровень бедности составлял 18 миллионов 400 тысяч человек. К концу первого квартала 2019 года эта цифра увеличилась до 20 миллионов 900 тысяч человек. То есть за три месяца обеднели 2,5 миллиона граждан России.

"Такого падения в пропасть нищеты не было давно. Все разговоры чиновников о том, что, дескать, они прилагают максимум усилий для решения вопроса с падающими доходами граждан, по факту оказался пустым трепом", - подчеркивает Юрий Пронько.

Он указывает, что разрыв между нищими и наиболее обеспеченными жителями России составляет 13 раз. То есть ситуация становится всё более взрывоопасной, но чиновники ничего не предпринимают.

"Для тех, кто плохо знает отечественную историю, напомню, что в 1917 году разрыв между бедными и богатыми был в 7 раз. И это одна из ключевых причин, которая привела к краху Российскую империю", - напоминает Пронько.

Экономический обозреватель указывает, что в абсолютных цифрах Россия вернулась к показателям бедности 13-летней давности. Страна оказалась отброшена по этому показателю в 2006 год.

"Это позор! Позор для тех, кто определяет социальную и экономическую политику в стране", - негодует Пронько в эфире передачи "Сухой остаток" на Царьграде.

По плану правительства премьер-министра Дмитрия Медведева, к концу года уровень бедности в России должен сократиться до 12%, однако вместо этого он вырос до 14,3%. Получается, что вместо обещанного "экономического рывка" наблюдается падение в пропасть, где нищета становится обыденностью, указывает экономический обозреватель.

"Происходит "латиноамериканизация" России. Нищие беднеют, богатые богатеют. Совокупное состояние 200 богатейших российских граждан в прошлом году увеличилось на $11 млрд — до $496 млрд, подсчитал Forbes. Это чуть меньше всех золотовалютных резервов страны, которые составляют $520 млрд", - указывает Пронько.

Он подчеркивает, что Олигархи и чиновники должны осознавать, что пилят сук, на котором сидят. Кризис в экономике, социальная несправедливость и нищета – факторы, которые ведут к дестабилизации страны.

"Есть ли выход из этой опасной ситуации? Есть! Вкладывать деньги из резервов в развитие России, а не выводить их на иностранные счета. Стране нужна новая индустриализация, которая позволит создавать рабочие места", - считает Юрий Пронько.

Если же нынешняя социально-экономическая ситуация сохранится, то это приведет лишь к дестабилизации, росту криминала и хаосу, подводит итог обозреватель Царьграда.