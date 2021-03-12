|
"Взрывную" сенсацию Гордона о русских назвали цирком: "Как акробат перед смертельным трюком"
12 марта 2021, 12:05 • 212 • Политика
"Взрывную" сенсацию Дмитрия Гордона о русских назвали цирком. Так, Дмитрий Стешин сравнил анонс очередного так называемого расследования Bellingcat с попыткой "продать номер": "Как акробат перед смертельным трюком".
Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин прокомментировал многообещающий анонс очередного расследования Bellingcat, о котором заявил украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире "Эха Москвы".
По его словам, данная "сенсация" произведёт "взрыв" в украинском обществе. Она, как утверждается, будет связана с историей о задержании 33 "бойцов ЧВК Вагнера" в Минске 29 июля прошлого года.
Стешин в беседе с корреспондентом канала Царьград сравнил заявление Гордона с цирковым представлением. По его мнению, журналист намеренно нагоняет интригу, что привлечь больше внимания к выходу так называемого расследования.
Он, кроме того, оценил нынешнюю ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе. Собеседник "Первого русского" заметил, что активизировавшиеся удары ВСУ, по сути, совершенно бессмысленны, так как они провоцируют только жертвы и разрушения, не принося какого-либо тактического выигрыша.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
212
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 марта 2021, 06:55
|
10 марта 2021, 05:05
|
08 марта 2021, 08:10
|
07 марта 2021, 02:50
|
09 марта 2021, 15:20
|
09 марта 2021, 02:30
|
10 марта 2021, 08:45