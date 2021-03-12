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"Взрывную" сенсацию Гордона о русских назвали цирком: "Как акробат перед смертельным трюком"

12 марта 2021, 12:05  •  212 • Политика
"Взрывную" сенсацию Дмитрия Гордона о русских назвали цирком. Так, Дмитрий Стешин сравнил анонс очередного так называемого расследования Bellingcat с попыткой "продать номер": "Как акробат перед смертельным трюком".
Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин прокомментировал многообещающий анонс очередного расследования Bellingcat, о котором заявил украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире "Эха Москвы".
По его словам, данная "сенсация" произведёт "взрыв" в украинском обществе. Она, как утверждается, будет связана с историей о задержании 33 "бойцов ЧВК Вагнера" в Минске 29 июля прошлого года.
Стешин в беседе с корреспондентом канала Царьград сравнил заявление Гордона с цирковым представлением. По его мнению, журналист намеренно нагоняет интригу, что привлечь больше внимания к выходу так называемого расследования.
В цирке это называется продажа номера. Когда акробат перед трюком, смертельным якобы, долго прощается со всеми близкими, а потом просто прыгает на страховочную сетку. Я думаю, тут то же самое. Пиар фильма, и не более того, - подчеркнул спецкор.
Он, кроме того, оценил нынешнюю ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе. Собеседник "Первого русского" заметил, что активизировавшиеся удары ВСУ, по сути, совершенно бессмысленны, так как они провоцируют только жертвы и разрушения, не принося какого-либо тактического выигрыша.
Никто в Донбассе не сдастся, не уйдёт. Я думаю, нужно копать в сторону попытки Киева пересмотреть Минские соглашения. Недавно заявили, что Украина вместе с Германией и Францией придумали новый вариант договорённостей. На что МИД России ответил: "Главным планом урегулирования ситуации в Донбассе остается комплекс мер по выполнению Минских соглашений". Всё. То есть без каких-то судорожных попыток сманеврировать, переписать всё, переделать по-другому, как им удобнее, - заключил Стешин.

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