"Взрывную" сенсацию Дмитрия Гордона о русских назвали цирком. Так, Дмитрий Стешин сравнил анонс очередного так называемого расследования Bellingcat с попыткой "продать номер": "Как акробат перед смертельным трюком".

Специальный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин прокомментировал многообещающий анонс очередного расследования Bellingcat, о котором заявил украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире "Эха Москвы".

По его словам, данная "сенсация" произведёт "взрыв" в украинском обществе. Она, как утверждается, будет связана с историей о задержании 33 "бойцов ЧВК Вагнера" в Минске 29 июля прошлого года.

Стешин в беседе с корреспондентом канала Царьград сравнил заявление Гордона с цирковым представлением. По его мнению, журналист намеренно нагоняет интригу, что привлечь больше внимания к выходу так называемого расследования.

В цирке это называется продажа номера. Когда акробат перед трюком, смертельным якобы, долго прощается со всеми близкими, а потом просто прыгает на страховочную сетку. Я думаю, тут то же самое. Пиар фильма, и не более того, - подчеркнул спецкор.

Он, кроме того, оценил нынешнюю ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе. Собеседник "Первого русского" заметил, что активизировавшиеся удары ВСУ, по сути, совершенно бессмысленны, так как они провоцируют только жертвы и разрушения, не принося какого-либо тактического выигрыша.