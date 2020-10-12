"Взрыв в центре Минска": На акции протеста работают сапёры

В белорусской столице уже традиционно по воскресеньям проходит акция протеста. На этот раз правоохранители жёстко задерживают активистов. Под горячую руку попадают и журналисты, и фотокорреспонденты, освещающие демонстрацию.

По словам очевидцев, во время акции недалеко от стелы "Минск - город герой" прогремел взрыв, в соцсетях пользователи постят фото и видео.

Сообщается, что на месте инцидента работают сапёры, якобы именно они и произвели детонацию неразорвавшегося снаряда.

Комментариев силовых структур пока не поступало.

Ранее сообщалось, что милиция использует спецсредства, включая водомёты и светошумовые гранаты, для разгона протестующих. В центре Минска произошли столкновения активистов с сотрудниками правоохранительных органов.

По словам официального представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич, при разгоне митингующих в Минске милицейские не применяли газ, о чём ранее появились сообщения в соцсетях. Она уточнила, что в районе Немиги силовикам пришлось пустить в ход водомёты.