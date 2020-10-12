Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Польше этого никогда не простят": Сосновский сообщил о фатальном прос...
Ребята, не лезьте. Бабахнет так, что ботинок не найдёте: Баранец перевёл намёк Р...
"Красавец, просто послал": Пяти слов Лаврова хватило для победы над МИ...
"Отговорки не принимаются": Берлин получил три хлёстких ответа за Нава...
Главная / В мире

"Взрыв в центре Минска": На акции протеста работают сапёры

12 октября 2020, 22:30  •  89 • В мире
Неподалёку от стелы "Минск - город герой" очевидцы услышали мощный взрыв. По словам очевидцев, на место инцидента прибыла сапёрная группа и контролируемо взорвала неразорвавшийся снаряд.
В белорусской столице уже традиционно по воскресеньям проходит акция протеста. На этот раз правоохранители жёстко задерживают активистов. Под горячую руку попадают и журналисты, и фотокорреспонденты, освещающие демонстрацию.
По словам очевидцев, во время акции недалеко от стелы "Минск - город герой" прогремел взрыв, в соцсетях пользователи постят фото и видео.
Сообщается, что на месте инцидента работают сапёры, якобы именно они и произвели детонацию неразорвавшегося снаряда.
Комментариев силовых структур пока не поступало.
Ранее сообщалось, что милиция использует спецсредства, включая водомёты и светошумовые гранаты, для разгона протестующих. В центре Минска произошли столкновения активистов с сотрудниками правоохранительных органов.
По словам официального представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич, при разгоне митингующих в Минске милицейские не применяли газ, о чём ранее появились сообщения в соцсетях. Она уточнила, что в районе Немиги силовикам пришлось пустить в ход водомёты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



89
Источник
Похожие новости
12 октября 2020, 01:25
Случайность или: Внезапным пожарам возле российских баз в Сирии нашли объяснение
12 октября 2020, 18:50
Лукашенко передал "на откуп" России две военные базы - СМИ
12 октября 2020, 18:50
Боевой яд и радиация в Тихом океане - не миф: Британский журналист опубликовал разоблачение
12 октября 2020, 00:25
Больной вопрос: как ситуация с коронавирусом влияет на предвыборную кампанию в США
12 октября 2020, 18:50
Газ, водомёты? В МВД Минска рассказали о разгоне протестующих
12 октября 2020, 09:40
Смотреть на мир свысока: Колесо обозрения превратили в кабинеты для удалённой работы
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 октября 2020, 15:10
"Обрывают телефоны!": Украинская элита объявила охоту за русской вакциной о...
12 октября 2020, 11:30
Никита Михалков не стал молчать о Навальном. После разоблачения Михеев добавил "...
12 октября 2020, 08:45
Совершена большая антикитайская провокация
12 октября 2020, 01:25
Детей из школы выгнали и... отправили в торговые центры: Кто устроил коронавирусный а...
12 октября 2020, 01:25
Случайность или: Внезапным пожарам возле российских баз в Сирии нашли объяснение
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 октября 2020, 01:10
"Навальный способен наговорить на статью не только в России": Bild прилетел иск от Шрёдера
06 октября 2020, 12:30
Неудобная правда с ОЗХО всплыла в СБ ООН: Небензя застыдил западных коллег
09 октября 2020, 09:15
Такой удар в спину, что даже не взлетел. Су-30 покарал "американца"
07 октября 2020, 00:25
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
08 октября 2020, 16:45
Владимир Зеленский едет в Пекин за 20 миллиардами долларов
10 октября 2020, 00:50
"Длинная рука" русского "Циркона": Гиперзвуковая ракета-убийца доказала господство России
10 октября 2020, 02:40
Ребята, не лезьте. Бабахнет так, что ботинок не найдёте: Баранец перевёл намёк России в Чёрном море
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.