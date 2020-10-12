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"Взрыв в центре Минска": На акции протеста работают сапёры
12 октября 2020, 22:30 • 89 • В мире
Неподалёку от стелы "Минск - город герой" очевидцы услышали мощный взрыв. По словам очевидцев, на место инцидента прибыла сапёрная группа и контролируемо взорвала неразорвавшийся снаряд.
В белорусской столице уже традиционно по воскресеньям проходит акция протеста. На этот раз правоохранители жёстко задерживают активистов. Под горячую руку попадают и журналисты, и фотокорреспонденты, освещающие демонстрацию.
По словам очевидцев, во время акции недалеко от стелы "Минск - город герой" прогремел взрыв, в соцсетях пользователи постят фото и видео.
Сообщается, что на месте инцидента работают сапёры, якобы именно они и произвели детонацию неразорвавшегося снаряда.
Комментариев силовых структур пока не поступало.
Ранее сообщалось, что милиция использует спецсредства, включая водомёты и светошумовые гранаты, для разгона протестующих. В центре Минска произошли столкновения активистов с сотрудниками правоохранительных органов.
По словам официального представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич, при разгоне митингующих в Минске милицейские не применяли газ, о чём ранее появились сообщения в соцсетях. Она уточнила, что в районе Немиги силовикам пришлось пустить в ход водомёты.
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