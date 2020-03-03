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"Взорвали радиосигналом": Малайзийский боинг MH17 был уничтожен спрятанными на борту бомбами - Антипов

03 марта 2020, 11:35  •  273 • Политика
Малайзийский боинг взорвали радиосигналом, считает авиационный технический эксперт Юрий Антипов. В качестве доказательств он привёл свидетельские показания и запись переговоров пилота украинского истребителя.
Малайзийский боинг MH17 был уничтожен тремя спрятанными на борту самодельными взрывными устройствами, которые были активированы при помощи радиосигнала. Такую версию озвучил авиационный технический эксперт Юрий Антипов после подробного анализ крушения авиалайнера в Донбассе.
В качестве доказательств этой версии специалист приводит запись переговоров пилота истребителя ВВС Украины и показания свидетеля из Петропавловки, с которым автор блога общался лично. Также эксперт приводит запись переговоров пилотов украинских штурмовиков, которые также были недалеко от боинга. Всё вместе это складывается в единую картину произошедшего.
Свидетель указывает на три взрыва в небе - один, потом второй, пауза, затем третий. Это крайне подозрительным образом совпадает с всплесками радиосигнала на записи переговоров пилота украинского истребителя, который первым отреагировал на взрыв.
"Могли ли эти всплески быть сигналами от микрофона пилота, который тоже услышал раскаты взрывов? Нет. Почему? Во-первых, потому, что в режиме молчания микрофон ничего не записывает. Активация его происходит только при нажатии кнопки при начале радиообмена. Во-вторых, звук от взрыва сопровождается последующим эхом. А эха нет на этих всплесках сигнала. Значит, всплески радиосигнала уловлены электрической схемой самого истребителя", - пишет Юрий Антипов в Facebook, прикладывая все соответствующие материалы.
Таким образом, версия следователей Нидерландов о том, что самолёт был сбит из ЗРК "Бук", перевезённого из России на территорию ДНР, не выдерживает никакой критики. Другим гвоздём в крышку гроба версии о "русской ракете" стала утечка документов голландской разведки, согласно которым в день крушения самолёт находился вне зоны досягаемости всех установленных и используемых Украиной и Россией "Буков", отмечает Утро.ру.

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