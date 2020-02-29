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"Вжарят, несмотря ни на какие уставы": Военкор Коц устроил туркам юридический ликбез
29 февраля 2020, 12:24 • 84 • Политика
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц устроил туркам юридический ликбез и объяснил, почему Анкара вряд ли сможет воспользоваться 5-й статьёй Устава НАТО. "Понятно, что если захотят, то вжарят, несмотря ни на какие уставы и совбезы", - отметил при этом журналист.
У себя в авторском Telegram-канале Kotsnews военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц прокомментировал возможность применения Анкарой 5-й статьи Устава НАТО. Журналист высказал "очень большие сомнения, что ночная бойня в Сирии под неё подпадает, - чисто географически".
Объясняя свою позицию по данному вопросу, военкор устроил туркам юридический ликбез. "География применения 5-й статьи описана в том же Уставе в статье 6-1", - обратил внимание журналист, процитировав её целиком.
Но он не исключил, что ситуация может обостриться.
"Понятно, что если захотят, то вжарят, несмотря ни на какие уставы и совбезы, - высказал своё мнение Александр Коц. - Но чисто юридически, с точки зрения географии, это кажется незаконным".
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