"Вжарят, несмотря ни на какие уставы": Военкор Коц устроил туркам юридический ликбез

У себя в авторском Telegram-канале Kotsnews военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц прокомментировал возможность применения Анкарой 5-й статьи Устава НАТО. Журналист высказал "очень большие сомнения, что ночная бойня в Сирии под неё подпадает, - чисто географически".

Объясняя свою позицию по данному вопросу, военкор устроил туркам юридический ликбез. "География применения 5-й статьи описана в том же Уставе в статье 6-1", - обратил внимание журналист, процитировав её целиком.

Но он не исключил, что ситуация может обостриться.

"Понятно, что если захотят, то вжарят, несмотря ни на какие уставы и совбезы, - высказал своё мнение Александр Коц. - Но чисто юридически, с точки зрения географии, это кажется незаконным".