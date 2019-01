"Взаимодействие на равноправной основе": В Европе создали новый механизм для расчётов с Ираном в обход США

Отметим, что новая система получила наименование INSTEX - "Инструмент для поддержки торговых обменов". Штаб-квартира данного проекта будет находиться в Париже.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини одобрила запуск INSTEX. Она заявила, что система "предоставит экономическим операторам необходимую основу для осуществления законной торговли с Ираном".

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что развитию и укреплению механизма будет способствовать подключение к нему неевропейских стран.

В свою очередь иранская сторона в лице министра Зарифа охарактеризовала INSTEX как "первый шаг, который давно нужно было сделать".

Iran welcomes #INSTEX—a long overdue 1st step—in E3 implementation of May 2018 commitments to save JCPOA by ensuring dividends for Iranians after US’ illegal reimposition of sanctions. We remain ready for constructive engagement with Europe on equal footing & with mutual respect.