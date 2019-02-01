|
"Взаимодействие на равноправной основе": В Европе создали новый механизм для расчётов с Ираном в обход США
01 февраля 2019, 01:54 • 50 • Политика
Великобритания, Германия и Франция представили на суд международной общественности новый механизма для торговых расчётов с Тегераном в обход санкций США. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф одобрил создание данного инструмента, заявив, что власти его страны "готовы к конструктивному взаимодействию с Европой на равноправной основе и при взаимном уважении".
Отметим, что новая система получила наименование INSTEX - "Инструмент для поддержки торговых обменов". Штаб-квартира данного проекта будет находиться в Париже.
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини одобрила запуск INSTEX. Она заявила, что система "предоставит экономическим операторам необходимую основу для осуществления законной торговли с Ираном".
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что развитию и укреплению механизма будет способствовать подключение к нему неевропейских стран.
В свою очередь иранская сторона в лице министра Зарифа охарактеризовала INSTEX как "первый шаг, который давно нужно было сделать".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
50
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 января 2019, 16:39
|
28 января 2019, 03:39
|
27 января 2019, 23:08
|
26 января 2019, 17:24
|
25 января 2019, 23:39
|
25 января 2019, 13:54
|
27 января 2019, 01:24