"Взаимодействие на равноправной основе": В Европе создали новый механизм для расчётов с Ираном в обход США

Великобритания, Германия и Франция представили на суд международной общественности новый механизма для торговых расчётов с Тегераном в обход санкций США. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф одобрил создание данного инструмента, заявив, что власти его страны "готовы к конструктивному взаимодействию с Европой на равноправной основе и при взаимном уважении".

Отметим, что новая система получила наименование INSTEX - "Инструмент для поддержки торговых обменов". Штаб-квартира данного проекта будет находиться в Париже.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини одобрила запуск INSTEX. Она заявила, что система "предоставит экономическим операторам необходимую основу для осуществления законной торговли с Ираном".

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов отметил, что развитию и укреплению механизма будет способствовать подключение к нему неевропейских стран.

В свою очередь иранская сторона в лице министра Зарифа охарактеризовала INSTEX как "первый шаг, который давно нужно было сделать".

"...европейская "тройка" выполнила взятое в мае 2018 года обязательство спасти Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе и обеспечить дивиденды для иранцев после незаконного восстановления санкций США. Мы по-прежнему готовы к конструктивному взаимодействию с Европой на равноправной основе и при взаимном уважении", - написал глава МИД Ирана в Twitter.