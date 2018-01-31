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"Взаимное уважение и обоюдные усилия": У Британии с Китаем начались отношения
31 января 2018, 21:54 • 49 • В мире
Британия уже не является "самым близким союзником" США, так как Лондон не поможет Вашингтону в конфронтации с его главным соперником - Пекином, куда прибыла 31 января с официальным визитом британский премьер Тереза Мэй, чтобы активизировать торгово-экономическое сотрудничество
В то самое время, как президент США Дональд Трамп в своём программном "Обращении к стране" назвал главным соперником Америки Китай, туда прибыла с официальным визитом британский премьер Тереза Мэй, чтобы активизировать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. Этим она продемонстрировала всему миру, на чьей стороне будет Лондон в грядущей экономической войне между Вашингтоном и Пекином. У Мэй запланированы встречи с высшим китайским руководством и представителями бизнеса, проведение переговоров с целью дальнейшего расширения двусторонней торговли и экономического сотрудничества. Для двух стран-адептов глобализации это так естественно, хотя данный курс одновременно не может не противоречить теснейшим союзническим отношениям Британии с США, о чем так любят заявлять в Вашингтоне и Лондоне. В общем, как говорится, "дружба дружбой, а табачок врозь".
Почему сейчас британцам это особенно нужно
Вместе с премьером выходящей из Евросоюза страны в Китай прибыла делегация британских предпринимателей, заинтересованных в деятельности на китайском рынке и полностью разделяющих главную цель визита Мэй – создание условий для формирования стратегических партнерских отношений между обеими странами в сфере экономики и торговли. У британских бизнесменов, освобождающихся от мелочной опеки евробюрократов, политических и идеологических требований ЕС, чешутся руки наладить самые тесные отношения с Китаем, несмотря на всякие там "права человека". И они получат в этом поддержку своего правительства, так как после решения британцев и их элиты взять свою судьбу в собственные руки (Brexit) Британии придется "крутиться" больше, чем раньше, чтобы хотя бы компенсировать свои потери на европейском рынке.
Соглашения и заявления в Пекине
Как сообщает ТАСС из Пекина, стороны уже подписали сегодня целый пакет соглашений о сотрудничестве в области торговли, экономики, инвестиций и даже в культурно-гуманитарной сфере. Церемония заключения договоренностей состоялась в пекинском Доме народных собраний. На ней присутствовали британский премьер, позволяющая себе публично критиковать Трампа, и премьера Госсовета КНР Ли Кэцян. Глава китайского правительства не преминул напомнить, что обе страны выступают "в защиту свободной торговли", и что Пекин "заинтересован в том, чтобы Великобритания поставляла Китаю конкурентоспособные товары".
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян: Пекин "заинтересован в том, чтобы Великобритания поставляла Китаю конкурентоспособные товары", обе страны выступают за свободу торговли. Фото: www.globallookpress.com
Ли Кэцян честно обозначил при этом одно-единственное условие дальнейшего развития торгово-экономических отношений и диалога между Пекином и Лондоном, которое, что показывает уже и сам визит Мэй в КНР, принимается британской стороной. Это – "уважение к международному праву и к национальной самобытности противоположной стороны". Китайский деятель подчеркнул, что некоторым возможным расхождениям во взглядах не будет позволено влиять "на совместные связи в целом" и что именно на этой стабильной основе стороны "намерены развивать прагматичное сотрудничество".
В уважении современных британцев к китайской национальной самобытности можно не сомневаться – они доказали это уже хотя бы тем, что Лондон стал центром "исламских финансов" на Западе. Если англичане рассчитывают хорошо заработать, их не остановит ничто.
Это почти 13 миллиардов долларов.
С каким настроем британцы приехали в Китай
- заявила в Лондоне перед началом визита Мэй.
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Британский премьер подчеркнула, что "средний класс в Китае, как ожидается, достигнет 600 миллионов человек к 2020 году - больше, чем все население Евросоюза, что представляет безграничные возможности для британского бизнеса". Она указала в этой связи, что Лондон хочет помочь своим компаниям воспользоваться "огромными торговыми возможностями" в Китае. По словам Мэй, двустороння торговля уже приносит "реальные выгоды" обеим странам. Так, с 2010 года британский экспорт в Китай вырос на 60%. С другой стороны, к 2020 году у Китая есть все шансы стать крупнейшим иностранным инвестором в Британию.
Ситуация в торгово-экономической сфере уже сейчас настолько благоприятна, что британский министр финансов Филип Хаммонд называет её "золотой эрой", что связано в том числе и с активным участием британских компаний в глобальном китайском проекте "Один пояс - один путь". О "золотой эре" в Британии заговорили особенно после прошедшего с невероятной помпой и размахом государственного визита в Соединенное Королевство в 2015 году председателя КНР Си Цзиньпина.
С тех пор, несмотря на возникавшие иногда паузы, связанные, прежде всего, с несбывшимися надеждами на установление особых экономических отношений с США, особенно после прихода в Белый дом президента Дональда Трампа, этот статус торгово-экономических отношений между обеими странами никто особенно не оспаривает.
Глава МИД Британии Борис Джонсон: Лондон и Пекин будут развивать отношения "на основе взаимного уважения к интересам друг друга"
В Британии подчеркивают, если процитировать главу её МИД Бориса Джонсона, что отношения будут развиваться "на основе взаимного уважения к интересам друг друга" и "обоюдных усилий к формированию глобальных механизмов свободной торговли, созданию мировой экономики открытого типа".
Как же всё это противоречит политике Трампа "Америка прежде всего". Тот желает процветания США и жалуется, что все обогащаются за американский счет, а Джонсон вещает о "принципах глобальной свободной торговли", которые "позволят обеспечить стабильность и процветание всего мира". Конечно, если бы у Британии были такие же вооруженные силы, как у США, она бы тоже, возможно, предпочитала выбивать силой привилегии для себя у всего мира, как это было во времена Британской империи. Но такой армии у неё нет, да и от империи мало что осталось. "Опиумные войны" ушли в прошлое, поэтому ничего кроме как сотрудничать с Китаем и другими уважаемыми в Лондоне странами на равноправной и взаимоуважительной основе британцам и не остается. Даже если Лондону приходится при этом подтвердить уважение принципу "одного Китая".
Контраст с США и надежды на будущее
Вашингтон вряд ли обрадует британско-китайское сближение. Это Си Цзиньпин может спокойно приехать в Лондон и рассчитывать на благосклонность королевы. Трамп-то пока не может приехать, хотя приглашение Мэй у него вроде бы есть. Почему? Потому что почти 2 миллиона британцев подписали петицию, призывающую Мэй отозвать приглашение Трампу посетить с государственным визитом Британию и встретиться с Елизаветой II.
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Впрочем, еще в произнесенной в начале минувшего года в Филадельфии (штат Пенсильвания) речи перед руководством Республиканской партии, в которой Мэй посоветовала Трампу быть "настороже" с президентом России Владимиром Путиным, она предупредила американских партнеров, что разрывающая с ЕС, "уверенная в себе, суверенная и Глобальная Британия готова выстраивать отношения как со старыми друзьями, так и новыми союзниками", не зацикливаясь на "уникальных и особых" отношениях с США.
С тех пор прошел уже год, который показал, что Brexit будет более сложным и тяжелым, чем ожидалось. Что выгодные для Лондона условия доступа Британии на единый рынок ЕС отнюдь не гарантированы. Что позиции Трампа, на которого поначалу Мэй сделала ставку, в США весьма шаткие. Что в отношениях с нынешним американским президентом необходима дистанция, чтобы не навредить британским интересам, особенно когда Трампа уже не будет в Белом доме. Поэтому "Сделать Британию великой снова" можно, прежде всего, путем развития отношений с крупнейшей реальной экономикой мира – Китаем и своими бывшими колониями, в частности, Индией, дышащей в спину Китаю. Так, торгуя, с кем выгодно, и постепенно восстанавливая - вне евросоюзовских рамок и ограничений - свою промышленность, задавленную гипертрофированно разросшимся финансовым сектором, который после Brexit частично сбежит в основном в Париж и Франкфурт-на-Майне, Британия только и сможет стать большой Швейцарией с ядерным оружием. Но путь к этому "светлому будущему" лежит для Лондона не столько через Вашингтон, сколько через Пекин. Поэтому там и находится сегодня Тереза Мэй.
Латышев Сергей
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