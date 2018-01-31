"Взаимное уважение и обоюдные усилия": У Британии с Китаем начались отношения

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Британия уже не является "самым близким союзником" США, так как Лондон не поможет Вашингтону в конфронтации с его главным соперником - Пекином, куда прибыла 31 января с официальным визитом британский премьер Тереза Мэй, чтобы активизировать торгово-экономическое сотрудничество

В то самое время, как президент США Дональд Трамп в своём программном "Обращении к стране" назвал главным соперником Америки Китай, туда прибыла с официальным визитом британский премьер Тереза Мэй, чтобы активизировать взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество. Этим она продемонстрировала всему миру, на чьей стороне будет Лондон в грядущей экономической войне между Вашингтоном и Пекином. У Мэй запланированы встречи с высшим китайским руководством и представителями бизнеса, проведение переговоров с целью дальнейшего расширения двусторонней торговли и экономического сотрудничества. Для двух стран-адептов глобализации это так естественно, хотя данный курс одновременно не может не противоречить теснейшим союзническим отношениям Британии с США, о чем так любят заявлять в Вашингтоне и Лондоне. В общем, как говорится, "дружба дружбой, а табачок врозь".

Почему сейчас британцам это особенно нужно

Вместе с премьером выходящей из Евросоюза страны в Китай прибыла делегация британских предпринимателей, заинтересованных в деятельности на китайском рынке и полностью разделяющих главную цель визита Мэй – создание условий для формирования стратегических партнерских отношений между обеими странами в сфере экономики и торговли. У британских бизнесменов, освобождающихся от мелочной опеки евробюрократов, политических и идеологических требований ЕС, чешутся руки наладить самые тесные отношения с Китаем, несмотря на всякие там "права человека". И они получат в этом поддержку своего правительства, так как после решения британцев и их элиты взять свою судьбу в собственные руки (Brexit) Британии придется "крутиться" больше, чем раньше, чтобы хотя бы компенсировать свои потери на европейском рынке.

Соглашения и заявления в Пекине

Как сообщает ТАСС из Пекина, стороны уже подписали сегодня целый пакет соглашений о сотрудничестве в области торговли, экономики, инвестиций и даже в культурно-гуманитарной сфере. Церемония заключения договоренностей состоялась в пекинском Доме народных собраний. На ней присутствовали британский премьер, позволяющая себе публично критиковать Трампа, и премьера Госсовета КНР Ли Кэцян. Глава китайского правительства не преминул напомнить, что обе страны выступают "в защиту свободной торговли", и что Пекин "заинтересован в том, чтобы Великобритания поставляла Китаю конкурентоспособные товары".

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян: Пекин "заинтересован в том, чтобы Великобритания поставляла Китаю конкурентоспособные товары", обе страны выступают за свободу торговли. Фото: www.globallookpress.com

Ли Кэцян честно обозначил при этом одно-единственное условие дальнейшего развития торгово-экономических отношений и диалога между Пекином и Лондоном, которое, что показывает уже и сам визит Мэй в КНР, принимается британской стороной. Это – "уважение к международному праву и к национальной самобытности противоположной стороны". Китайский деятель подчеркнул, что некоторым возможным расхождениям во взглядах не будет позволено влиять "на совместные связи в целом" и что именно на этой стабильной основе стороны "намерены развивать прагматичное сотрудничество".

В уважении современных британцев к китайской национальной самобытности можно не сомневаться – они доказали это уже хотя бы тем, что Лондон стал центром "исламских финансов" на Западе. Если англичане рассчитывают хорошо заработать, их не остановит ничто.

Трамп назвал главных врагов США "Мы договорились о реализации новых мер, которые позволят облегчить доступ к китайскому рынку, устранить торговые барьеры", - сообщила, со своей стороны, Мэй. Она добавила, что "ожидает новых коммерческих сделок в ходе этого визита на сумму 9 миллиардов фунтов".

Это почти 13 миллиардов долларов.

С каким настроем британцы приехали в Китай

"Наши отношения сейчас более важны, чем когда-либо, поскольку мы стремимся образовать новые торговые связи с крупнейшими растущими рынками по всему миру",

- заявила в Лондоне перед началом визита Мэй.

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Британский премьер подчеркнула, что "средний класс в Китае, как ожидается, достигнет 600 миллионов человек к 2020 году - больше, чем все население Евросоюза, что представляет безграничные возможности для британского бизнеса". Она указала в этой связи, что Лондон хочет помочь своим компаниям воспользоваться "огромными торговыми возможностями" в Китае. По словам Мэй, двустороння торговля уже приносит "реальные выгоды" обеим странам. Так, с 2010 года британский экспорт в Китай вырос на 60%. С другой стороны, к 2020 году у Китая есть все шансы стать крупнейшим иностранным инвестором в Британию.

Ситуация в торгово-экономической сфере уже сейчас настолько благоприятна, что британский министр финансов Филип Хаммонд называет её "золотой эрой", что связано в том числе и с активным участием британских компаний в глобальном китайском проекте "Один пояс - один путь". О "золотой эре" в Британии заговорили особенно после прошедшего с невероятной помпой и размахом государственного визита в Соединенное Королевство в 2015 году председателя КНР Си Цзиньпина.

С тех пор, несмотря на возникавшие иногда паузы, связанные, прежде всего, с несбывшимися надеждами на установление особых экономических отношений с США, особенно после прихода в Белый дом президента Дональда Трампа, этот статус торгово-экономических отношений между обеими странами никто особенно не оспаривает.

Глава МИД Британии Борис Джонсон: Лондон и Пекин будут развивать отношения "на основе взаимного уважения к интересам друг друга"

В Британии подчеркивают, если процитировать главу её МИД Бориса Джонсона, что отношения будут развиваться "на основе взаимного уважения к интересам друг друга" и "обоюдных усилий к формированию глобальных механизмов свободной торговли, созданию мировой экономики открытого типа".

Как же всё это противоречит политике Трампа "Америка прежде всего". Тот желает процветания США и жалуется, что все обогащаются за американский счет, а Джонсон вещает о "принципах глобальной свободной торговли", которые "позволят обеспечить стабильность и процветание всего мира". Конечно, если бы у Британии были такие же вооруженные силы, как у США, она бы тоже, возможно, предпочитала выбивать силой привилегии для себя у всего мира, как это было во времена Британской империи. Но такой армии у неё нет, да и от империи мало что осталось. "Опиумные войны" ушли в прошлое, поэтому ничего кроме как сотрудничать с Китаем и другими уважаемыми в Лондоне странами на равноправной и взаимоуважительной основе британцам и не остается. Даже если Лондону приходится при этом подтвердить уважение принципу "одного Китая".

Контраст с США и надежды на будущее

Вашингтон вряд ли обрадует британско-китайское сближение. Это Си Цзиньпин может спокойно приехать в Лондон и рассчитывать на благосклонность королевы. Трамп-то пока не может приехать, хотя приглашение Мэй у него вроде бы есть. Почему? Потому что почти 2 миллиона британцев подписали петицию, призывающую Мэй отозвать приглашение Трампу посетить с государственным визитом Британию и встретиться с Елизаветой II.

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Впрочем, еще в произнесенной в начале минувшего года в Филадельфии (штат Пенсильвания) речи перед руководством Республиканской партии, в которой Мэй посоветовала Трампу быть "настороже" с президентом России Владимиром Путиным, она предупредила американских партнеров, что разрывающая с ЕС, "уверенная в себе, суверенная и Глобальная Британия готова выстраивать отношения как со старыми друзьями, так и новыми союзниками", не зацикливаясь на "уникальных и особых" отношениях с США.

С тех пор прошел уже год, который показал, что Brexit будет более сложным и тяжелым, чем ожидалось. Что выгодные для Лондона условия доступа Британии на единый рынок ЕС отнюдь не гарантированы. Что позиции Трампа, на которого поначалу Мэй сделала ставку, в США весьма шаткие. Что в отношениях с нынешним американским президентом необходима дистанция, чтобы не навредить британским интересам, особенно когда Трампа уже не будет в Белом доме. Поэтому "Сделать Британию великой снова" можно, прежде всего, путем развития отношений с крупнейшей реальной экономикой мира – Китаем и своими бывшими колониями, в частности, Индией, дышащей в спину Китаю. Так, торгуя, с кем выгодно, и постепенно восстанавливая - вне евросоюзовских рамок и ограничений - свою промышленность, задавленную гипертрофированно разросшимся финансовым сектором, который после Brexit частично сбежит в основном в Париж и Франкфурт-на-Майне, Британия только и сможет стать большой Швейцарией с ядерным оружием. Но путь к этому "светлому будущему" лежит для Лондона не столько через Вашингтон, сколько через Пекин. Поэтому там и находится сегодня Тереза Мэй.

Латышев Сергей