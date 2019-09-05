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"Взаимная выгода вместо диктата": Лавров опроверг мнение о том, что Китай – это "большой брат" России
05 сентября 2019, 05:54 • 83 • Политика
В последнее время все чаще со стороны скептиков можно услышать утверждение о том, что якобы Китай выступает в роли "большого брата" для России. По мнению Сергея Лаврова. Такие высказывания в корне неверны: отношения между двумя соседними странами строятся не на диктате, а на принципах взаимной выгоды.
И в доктринных документах, и при практических действиях Россия всегда подчеркивала, что отношения между суверенными государствами, независимо от того, идет ли речь о Китае или какой-нибудь небольшой стране, должны строиться не на основе диктата одной из сторон, а исключительно исходя из взаимной выгоды, подчеркнул глава российского МИД.
Если хочешь получить от того или иного партнера пользу, на что-то предлагать взамен. И уже на этой основе искать консенсусы или идти на компромиссы.
На точно таких же принципах строиться и внешнеполитическая линия Пекина, отметил Лавров. По его словам, любое российское предприятия или организация, связанная в своей деятельности с китайскими партнерами определенно получают выгоду. Ровно так же выгодны отношения с российскими партнерами и китайской стороне, добавил он.
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