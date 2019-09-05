"Взаимная выгода вместо диктата": Лавров опроверг мнение о том, что Китай – это "большой брат" России

И в доктринных документах, и при практических действиях Россия всегда подчеркивала, что отношения между суверенными государствами, независимо от того, идет ли речь о Китае или какой-нибудь небольшой стране, должны строиться не на основе диктата одной из сторон, а исключительно исходя из взаимной выгоды, подчеркнул глава российского МИД.

Если хочешь получить от того или иного партнера пользу, на что-то предлагать взамен. И уже на этой основе искать консенсусы или идти на компромиссы.

"Ровно так развиваются наши отношения с Китайской Народной Республикой. Это отношения многопланового партнерства и стратегического взаимодействия. Их взаимовыгодный характер не только закреплен в многочисленных договорах и в других документах, но и последовательно реализуется на практике", - подчеркнул российский министр в интервью газете "Известия".

На точно таких же принципах строиться и внешнеполитическая линия Пекина, отметил Лавров. По его словам, любое российское предприятия или организация, связанная в своей деятельности с китайскими партнерами определенно получают выгоду. Ровно так же выгодны отношения с российскими партнерами и китайской стороне, добавил он.