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"Вызывают удивление и даже смех": Немцы опростоволосились с Навальным - политолог
22 апреля 2021, 23:35 • 74 • Политика
Политолог Александр Сосновский в своём Telegram-канале отреагировал на пресс-релиз, опубликованный немецкой партией по поводу блогера Алексея Навального. По его словам, немцы опростоволосились, упустив ключевые факты, что вызывает удивление и даже смех.
Немецкая фракция ХДС/ХСС опростоволосилась, опубликовав пресс-релиз, в котором несколько формулировок "вызывают удивление и даже смех", считает политолог Александр Сосновский.
Например, пишет он, в Германии сожалеют, что к блогеру Алексею Навальному, который отбывает наказание в колонии и объявил голодовку, не пускают "его врачей".
"Заключенные в Германии не могут иметь "своих врачей", но в России целый консилиум врачей пациента осмотрел. Но об этом в релизе ни слова", - подчеркнул Сосновский.
Смех, по его словам, вызывает и формулировка о том, что на протесты в России вышли "сотни тысяч человек", хотя реальная численность, по данным МВД, составила 14,4 тысяч человек, из которых 6 тысяч приходятся на Москву и 4 тысячи на Санкт-Петербург.
"Интересно, что смотрит Михаил Бранд, уполномоченный фракции по правам человека - "Дождь", Волкова или "Навальный Лайф"?", - иронично поинтересовался политолог.
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