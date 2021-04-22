"Вызывают удивление и даже смех": Немцы опростоволосились с Навальным - политолог

Политолог Александр Сосновский в своём Telegram-канале отреагировал на пресс-релиз, опубликованный немецкой партией по поводу блогера Алексея Навального. По его словам, немцы опростоволосились, упустив ключевые факты, что вызывает удивление и даже смех.

Немецкая фракция ХДС/ХСС опростоволосилась, опубликовав пресс-релиз, в котором несколько формулировок "вызывают удивление и даже смех", считает политолог Александр Сосновский.

Например, пишет он, в Германии сожалеют, что к блогеру Алексею Навальному, который отбывает наказание в колонии и объявил голодовку, не пускают "его врачей".

"Заключенные в Германии не могут иметь "своих врачей", но в России целый консилиум врачей пациента осмотрел. Но об этом в релизе ни слова", - подчеркнул Сосновский.

Смех, по его словам, вызывает и формулировка о том, что на протесты в России вышли "сотни тысяч человек", хотя реальная численность, по данным МВД, составила 14,4 тысяч человек, из которых 6 тысяч приходятся на Москву и 4 тысячи на Санкт-Петербург.

"Интересно, что смотрит Михаил Бранд, уполномоченный фракции по правам человека - "Дождь", Волкова или "Навальный Лайф"?", - иронично поинтересовался политолог.