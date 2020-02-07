"Вызывающий удар" России. Почему?: В убийствах военных в Идлибе турецкие СМИ обвинили русских

Турецкие СМИ обвинили Россию в нападении на Турцию в сирийском Идлибе. Издание Yeni Şafak утверждает, что российские военные знали о местах расположения турецких войск, но при этом газета сама затрудняется ответить на вопрос, для чего был нанесён удар.

Анкара во избежание столкновений заранее согласовала места дислокации войск подкрепления в регионе, - утверждает Yeni Şafak.

Основываясь на данном предположении, газета делает вывод о том, что удар по турецким военным в Идлибе был преднамеренным, и возлагает ответственность на иранских ополченцев и Россию.

При этом издание само не может ответить на простой вопрос: "Для чего это было сделано?" Газета признаёт, что объяснения "экспертов" в духе "визит турецкого президента на Украину", "чтобы защитить Дамаск" и "России нельзя доверять" - не выдерживают никакой критики.

Почему? Мы видим, что на этот вопрос ответа нет, - признаётся Yeni Şafak.

Тем не менее газета твёрдо уверена, что Россия виновата и должна отступить, потому что Турция собирается остаться в Идлибе.

Напомним, что 3 февраля турецкие военные попали под обстрел сирийских войск в провинции Идлиб, где идёт операция по уничтожению боевиков. Первоначально сообщалось о четырех погибших, потом их количество выросло до восьми. Турция пообещала предпринять ответные действия в отношении Сирии и вскоре атаковала позиции сирийских сил.

Добавим, сегодня в Министерстве иностранных дел России рассказали о трагической гибели русских военных. Это произошло на севере Сирии в Идлибе. Погибли не только российские военные специалисты, но и турецкие. В МИД РФ отметили, что "террористы нарастили атаки".