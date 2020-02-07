|
"Вызывающий удар" России. Почему?: В убийствах военных в Идлибе турецкие СМИ обвинили русских
07 февраля 2020, 00:24 • 39 • Политика
В гибели турецких солдат в Идлибе виноваты иранские ополченцы и поддерживающая их Россия, пишет Yeni Şafak. "Почему Россия почувствовала необходимость в нанесении такого вызывающего удара? Мы видим, что на этот вопрос ответа нет", - добавляет издание.
Турецкие СМИ обвинили Россию в нападении на Турцию в сирийском Идлибе. Издание Yeni Şafak утверждает, что российские военные знали о местах расположения турецких войск, но при этом газета сама затрудняется ответить на вопрос, для чего был нанесён удар.
Основываясь на данном предположении, газета делает вывод о том, что удар по турецким военным в Идлибе был преднамеренным, и возлагает ответственность на иранских ополченцев и Россию.
При этом издание само не может ответить на простой вопрос: "Для чего это было сделано?" Газета признаёт, что объяснения "экспертов" в духе "визит турецкого президента на Украину", "чтобы защитить Дамаск" и "России нельзя доверять" - не выдерживают никакой критики.
Тем не менее газета твёрдо уверена, что Россия виновата и должна отступить, потому что Турция собирается остаться в Идлибе.
Напомним, что 3 февраля турецкие военные попали под обстрел сирийских войск в провинции Идлиб, где идёт операция по уничтожению боевиков. Первоначально сообщалось о четырех погибших, потом их количество выросло до восьми. Турция пообещала предпринять ответные действия в отношении Сирии и вскоре атаковала позиции сирийских сил.
Добавим, сегодня в Министерстве иностранных дел России рассказали о трагической гибели русских военных. Это произошло на севере Сирии в Идлибе. Погибли не только российские военные специалисты, но и турецкие. В МИД РФ отметили, что "террористы нарастили атаки".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
39
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 февраля 2020, 03:24
|
31 января 2020, 22:09
|
06 февраля 2020, 04:54
|
04 февраля 2020, 00:54
|
31 января 2020, 22:09
|
01 февраля 2020, 07:54
|
04 февраля 2020, 10:39