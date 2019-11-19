"Вызывает недоумение": В Минобороны России удивились обвинениям Турции и ответили на угрозы

В Министерстве обороны России ответили на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Дипломат не исключил, что Анкара вновь может начать военную операцию в Сирии. Он также обвинил Россию и США в том, что обе страны якобы не полностью выполнили достигнутые ранее соглашения.

"Хотим напомнить, что Россия в полном объёме выполнила и продолжает выполнять положения сочинского меморандума "О взаимопонимании между Российской Федерацией и Турцией" от 22 октября 2019 года. Досрочно обеспечено разведение конфликтующих сторон. Проводится совместное с турецкими вооружёнными силами патрулирование приграничной территории Сирии. Для нормализации обстановки в приграничных районах Сирии перебрасываются дополнительные силы российской военной полиции, разворачиваются полевые госпитали для оказания медицинской помощи мирным жителям", - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам генерал-майора, Российский центр по примирению враждующих сторон направляет гуманитарную помощь жителям Заевфратья. Кроме того, Россия восстанавливает гражданскую инфраструктуру, разрушенную во время боевых действий. В Минобороны отмечают, что обстановку в регионе удалось значительно стабилизировать благодаря реализуемому Российской Федерацией комплексу мер.

"Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к её урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции", - подчеркнул Игорь Конашенков.