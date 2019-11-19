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Глава МИД Турции обвинил Россию и США в невыполнении соглашений по Сирии
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"Вызывает недоумение": В Минобороны России удивились обвинениям Турции и ответили на угрозы

19 ноября 2019, 22:09  •  13 • В мире
В Министерстве обороны России удивились заявлениям турецкой стороны о "невыполненных обещаниях" по Сирии. Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что эти обвинения "вызывают недоумение".
В Министерстве обороны России ответили на заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Дипломат не исключил, что Анкара вновь может начать военную операцию в Сирии. Он также обвинил Россию и США в том, что обе страны якобы не полностью выполнили достигнутые ранее соглашения.
"Хотим напомнить, что Россия в полном объёме выполнила и продолжает выполнять положения сочинского меморандума "О взаимопонимании между Российской Федерацией и Турцией" от 22 октября 2019 года. Досрочно обеспечено разведение конфликтующих сторон. Проводится совместное с турецкими вооружёнными силами патрулирование приграничной территории Сирии. Для нормализации обстановки в приграничных районах Сирии перебрасываются дополнительные силы российской военной полиции, разворачиваются полевые госпитали для оказания медицинской помощи мирным жителям", - заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По словам генерал-майора, Российский центр по примирению враждующих сторон направляет гуманитарную помощь жителям Заевфратья. Кроме того, Россия восстанавливает гражданскую инфраструктуру, разрушенную во время боевых действий. В Минобороны отмечают, что обстановку в регионе удалось значительно стабилизировать благодаря реализуемому Российской Федерацией комплексу мер.
"Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом о развязывании боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к её урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции", - подчеркнул Игорь Конашенков.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сделал странное заявление, что расправа над курдами в Сирии может вспыхнуть вновь. Дипломат не исключил, что Анкара может возобновить военную операцию в том случае, если обусловленные договорённостями территории не будут очищены от курдских формирований. И пригрозил началом новой операции против курдов, заявив, что Анкара пойдёт на этот шаг, если не получит результата.

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