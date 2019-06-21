"Выжечь любую форму демократической смены власти": Соловьёв по пунктам расшифровал сценарий грузинского "майдана"

"События в Грузии показательные", - уверен телеведущий Владимир Соловьёв. У себя в Telegram-канале он прокомментировал те события, что второй день происходят в Тбилиси.

В том числе журналист буквально по пунктам расшифровал сценарий грузинского "майдана", отметив, что со стороны оппозиции обвинения в пророссийских симпатиях власти посыпались ровно после того, как едва "наметились некоторые отклонения от радикального курса".

"И даже запоздавшие заверения в ненависти к России, произносимые президентом Грузии, не успокаивают оппозицию", - отметил Соловьёв, очевидно имея в виду недавнее заявление Саломе Зурабишвили на её странице в Facebook, в котором она обвинила Россию в дестабилизации ситуации в стране. Кроме того, политик заявила, что "Россия - враг и оккупант".

"Очевидно, что теперь технология майдана используется для максимальной радикализации политики, - подчёркивает Соловьёв, объясняя, для чего это нужно оппозиции: - Выжечь любую форму демократической смены власти. Не позволить власти перейти от радикалов к избирателям. Навязать свою волю большинству".

А дальше, как полагает телеведущий, оппозиционеры намерены "сломать волю большинства, посмевшего на выборах не отдать свой голос радикалам", "зачистить воспоминания об общем прошлом и ростки симпатии к России".

Итог событий в Тбилиси, судя по эмоциональной картинке, представленной Соловьёвым, будет весьма плачевным. В первую очередь для самой Грузии.

"А вот уже изнасилованную страну - подчинить внешней политической воле, которая , как правило, и подогревала радикалов".