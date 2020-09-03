"Выйдут не скоро, если вообще выйдут": Политтехнолог указал на парадокс в делах Быкова и Фургала

Следственный комитет сообщил о том, что красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение по делу о двух заказных убийствах.

"Кроме того, в отношении него расследуются ещё два уголовных дела - о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства", - говорится в сообщении СК РФ.

По версии следователей, "заказ" на убийство двух местных коммерсантов Быков сделал "своему хорошему знакомому - Владимиру Татаренкову". Киллер и стал ключевым свидетелем по делу Быкова. Он назвал имя заказчика убийств.

Сейчас дело готовится для передачи в суд.

Политтехнолог Марат Баширов прокомментировал заявление следователей по делу Быкова и нашёл параллель с делом экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

"В конечном итоге и Быков, и Фургал сядут по обвинению в убийствах и выйдут не скоро, если вообще выйдут, - отметил эксперт в своём авторском Telegram-канал "Политджойстик". - Но вот какой парадокс": по мнению политтехнолога, обе истории "повышают рейтинг ЛДПР и позволяют Жириновскому рассчитывать на уверенное попадание в Госдуму-2021 со своей фракцией".