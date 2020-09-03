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"Выйдут не скоро, если вообще выйдут": Политтехнолог указал на парадокс в делах Быкова и Фургала

03 сентября 2020, 14:20  •  98 • Политика
Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову следствием предъявлено окончательное обвинение по делу о заказном убийстве двух местных коммерсантов. Политтехнолог Марат Баширов не сомневается, что тот надолго сядет в тюрьму, как и экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. "Выйдут не скоро, если вообще выйдут", - отметил эксперт и указал на парадокс в обоих делах.
Следственный комитет сообщил о том, что красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявлено окончательное обвинение по делу о двух заказных убийствах.
"Кроме того, в отношении него расследуются ещё два уголовных дела - о руководстве преступным сообществом и организации заказного убийства", - говорится в сообщении СК РФ.
По версии следователей, "заказ" на убийство двух местных коммерсантов Быков сделал "своему хорошему знакомому - Владимиру Татаренкову". Киллер и стал ключевым свидетелем по делу Быкова. Он назвал имя заказчика убийств.
Сейчас дело готовится для передачи в суд.
Политтехнолог Марат Баширов прокомментировал заявление следователей по делу Быкова и нашёл параллель с делом экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
"В конечном итоге и Быков, и Фургал сядут по обвинению в убийствах и выйдут не скоро, если вообще выйдут, - отметил эксперт в своём авторском Telegram-канал "Политджойстик". - Но вот какой парадокс": по мнению политтехнолога, обе истории "повышают рейтинг ЛДПР и позволяют Жириновскому рассчитывать на уверенное попадание в Госдуму-2021 со своей фракцией".

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