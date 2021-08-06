"Выйдут миллионы людей": Украинцев предупредили о новой революции

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предупредил украинцев о новой революции, на пороге которой сейчас стоит его страна. Он отметил, что сидящие в офисе президента люди ничего не решают в стране – все важные решения принимаются за границей. Поэтому, когда "выйдут миллионы людей на улицы", остановить это будет сложно.

По словам Мураева, настоящими властями Украины являются политики, сидящие в Вашингтоне. Именно они решают, кто будет занимать в стране места в Раде, Нацбанке, судах и "антикоррупционных" ведомств.

Помимо этого, Киев серьезно зависит от Международного валютного фонда (МВФ). Отказ фонда от продолжения кредитной программы вызовет мгновенный дефолт Украины.

По словам Мураева, это сразу отразится на социальной сфере: пенсии станут по $4, резко взлетят в цене энергоносители и в целом все группы товаров.

"Это будет революция, - сказал он, - Выйдут миллионы людей на улицы сразу".