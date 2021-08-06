Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Раде не скрывают: Осенью украинцев ждёт катастрофа
"Не нуждаемся в одобрительных кивках": Толстой выдал русский расклад О...
"Вглядитесь в Зеленского": Экс-премьер назвал причину провальной полит...
"Я не имел права на это": Спасённый русскими Кравчук заявил о своей &q...
Главная / Политика

"Выйдут миллионы людей": Украинцев предупредили о новой революции

06 августа 2021, 07:10  •  497 • Политика
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев предупредил украинцев о новой революции, на пороге которой сейчас стоит его страна. Он отметил, что сидящие в офисе президента люди ничего не решают в стране – все важные решения принимаются за границей. Поэтому, когда "выйдут миллионы людей на улицы", остановить это будет сложно.
По словам Мураева, настоящими властями Украины являются политики, сидящие в Вашингтоне. Именно они решают, кто будет занимать в стране места в Раде, Нацбанке, судах и "антикоррупционных" ведомств.
Помимо этого, Киев серьезно зависит от Международного валютного фонда (МВФ). Отказ фонда от продолжения кредитной программы вызовет мгновенный дефолт Украины.
По словам Мураева, это сразу отразится на социальной сфере: пенсии станут по $4, резко взлетят в цене энергоносители и в целом все группы товаров.
"Это будет революция, - сказал он, - Выйдут миллионы людей на улицы сразу".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





497
Источник
Похожие новости
06 августа 2021, 02:35
Проект Шойгу с переносом столицы из Москвы объяснили на примере бегущих олигархов
06 августа 2021, 00:45
Путающийся в словах Зеленский случайно повторил номер Галыгина
06 августа 2021, 00:45
Зачем Литва попросила санкции против своего порта: План Вильнюса "разгадали" в Сети
06 августа 2021, 02:35
Китайцы оценили манёвр британцев против русских подлодок: Реванша не вышло
06 августа 2021, 00:45
"Это первая спичка": Зеленский заявил, что Россия ещё пожалеет о Крыме
06 августа 2021, 07:10
"Выйдут миллионы людей": Украинцев предупредили о новой революции
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 августа 2021, 04:55
«Сейчас начнётся такой скандал»: СБУ заявила о «нейтрализации силовой ячейки пророссийской организации»
01 августа 2021, 05:15
Политолог разгадал ловкий ход Порошенко с Путиным. Но "с историей не поспоришь"
03 августа 2021, 04:55
"Фальшивая империя рушится": Политолог увидел чёткие "симптомы" на Олимпиаде
31 июля 2021, 06:20
"Чего молчали-то 7 лет?" Ссору Путина и Меркель на переговорах разобрали по минутам
31 июля 2021, 13:40
Границу Литвы никто не охраняет
01 августа 2021, 01:35
На Украине заявили о "неуместном" переговорщике по русскому газу
01 августа 2021, 14:25
"Бейте, Сара, бейте!": Спуск подлодки США на воду обернулся постыдным казусом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.